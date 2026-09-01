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Στην πώληση δύο δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax, κατασκευής 2006, προχωρά η TEN Ltd., συνεχίζοντας το πρόγραμμα απομάκρυνσης των παλαιότερων μονάδων και ανανέωσης του στόλου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας, η συναλλαγή αναμένεται να απελευθερώσει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια και να ενισχύσει αντίστοιχα τα ταμειακά της διαθέσιμα. Η TEN δεν γνωστοποίησε την ταυτότητα των αγοραστών ούτε το επιμέρους τίμημα για καθένα από τα δύο πλοία.

Τα συγκεκριμένα Suezmax είχαν ναυπηγηθεί πριν από 20 χρόνια με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες πελατών της εταιρείας. Η πώλησή τους αποτελεί μέρος της στρατηγικής της TEN να αξιοποιεί την υπολειπόμενη αξία των πλοίων πρώτης γενιάς, την ώρα που εντάσσει στον στόλο της νεότερο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο τονάζ.

Η κίνηση ακολουθεί την παράδοση, στα τέλη Ιουλίου, του νεότευκτου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς πετρελαίου από υπεράκτιες εγκαταστάσεις Anfield, το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία Samsung της Νότιας Κορέας.

Το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της TEN περιλαμβάνει 26 πλοία. Από αυτά, τα επτά έχουν ήδη παραδοθεί και έχουν εξασφαλίσει απασχόληση, περιορίζοντας την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς. Παράλληλα, τα ελάχιστα συμβασιοποιημένα έσοδα από τις υφιστάμενες ναυλώσεις ανέρχονται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την αξία των παλαιότερων πλοίων μας, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τη διατήρηση ενός σύγχρονου και διαφοροποιημένου στόλου», ανέφερε ο πρόεδρος της TEN, Γιώργος Σαρόγλου, επισημαίνοντας ότι τα δύο Suezmax είχαν σημαντική συνεισφορά στην πορεία της εταιρείας.

Μετά τις πωλήσεις και την εξέλιξη του ναυπηγικού προγράμματος, η TEN διατηρεί έναν διαφοροποιημένο ενεργειακό στόλο 81 πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 10,5 εκατ. τόνων νεκρού βάρους. Η είσπραξη άνω των 100 εκατ. δολαρίων δημιουργεί πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία, τόσο για τις ανάγκες του επενδυτικού προγράμματος όσο και για νέες κινήσεις στην αγορά πλοίων.

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