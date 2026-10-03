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Στην απόκτηση τριών νεότευκτων MR product tankers προχώρησε η TOP Ships, συμφερόντων του Ευάγγελου Πιστιόλη, καθώς ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την εξαγορά των τριών εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) που διαθέτουν τα αντίστοιχα ναυπηγικά συμβόλαια.

Η εξέλιξη επισημοποιεί συμφωνία που είχε ανακοινωθεί σε προγενέστερο χρόνο και δεν αφορά νέα παραγγελία πλοίων. Αποτελεί, ωστόσο, την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την ένταξη των τριών ναυπηγικών projects στον σχεδιασμό της TOP Ships.

Τα πλοία θα είναι τύπου ECO MR product tanker, θα διαθέτουν scrubbers και αναμένεται να παραδοθούν το 2029. Παράλληλα, έχουν ήδη εξασφαλίσει πενταετή time charters με oil major, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την παράδοσή τους.

Η συμφωνία ενισχύει την παρουσία της TOP Ships στην αγορά των product tankers και προσθέτει στον στόλο της τρεις σύγχρονες μονάδες με εξασφαλισμένη απασχόληση για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας τους.

Η εξασφάλιση των ναυλώσεων από την παράδοση παρέχει ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα της εταιρείας και περιορίζει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις της spot αγοράς κατά την αρχική περίοδο εκμετάλλευσης των πλοίων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η TOP Ships συνεχίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του στόλου της μέσω νεότευκτων product tankers, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις των μεγάλων ναυλωτών και στις νέες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ναυτιλίας.

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