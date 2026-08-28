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Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εισέρχεται η παγκόσμια αγορά βωξίτη, με την ισχυρή κινεζική ζήτηση να εξακολουθεί να στηρίζει τις θαλάσσιες μεταφορές και, κατ’ επέκταση, την απασχόληση των Capesize. Ωστόσο, η εικόνα του Ιουλίου ενδέχεται να είναι καλύτερη από αυτή που πραγματικά διαμορφώνεται για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, καθώς οι φόβοι για περιορισμούς στις εξαγωγές της Γουινέας έχουν οδηγήσει σε επιτάχυνση των φορτώσεων.

Σύμφωνα με το Commodity Radar της Signal Ocean και την ανάλυση του Luke Nickels, Senior Market Analyst, οι παγκόσμιες θαλάσσιες ροές βωξίτη έφθασαν τον Ιούλιο του 2026 περίπου τους 20 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση άνω του 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κινητήριος δύναμη ήταν για ακόμη μία φορά η Κίνα. Οι ποσότητες με προορισμό την κινεζική αγορά αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την υποχώρηση που καταγράφηκε προς τις περισσότερες άλλες περιοχές.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου, καθώς η μεταφορά βωξίτη από τη Δυτική Αφρική προς την Ασία αποτελεί σημαντική πηγή ζήτησης σε tonne-miles για τα μεγάλα bulk carriers και κυρίως για τα Capesize.

Η Γουινέα πίσω από την επιτάχυνση

Το στοιχείο που συγκεντρώνει πλέον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Γουινέα. Οι εξαγωγικές ροές βωξίτη από τη χώρα αυξήθηκαν περισσότερο από 12% τον Ιούλιο, όμως, σύμφωνα με τη Signal Ocean, η άνοδος αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με κινήσεις front-loading. Οι αγοραστές επιχείρησαν ουσιαστικά να εξασφαλίσουν μεγαλύτερες ποσότητες πριν από την πιθανή εφαρμογή αυστηρότερων περιορισμών στις εξαγωγές από την κυβέρνηση της Γουινέας. Η εξάρτηση της κινεζικής βιομηχανίας αλουμίνας από το μετάλλευμα της Γουινέας κάνει το ζήτημα ακόμη πιο κρίσιμο. Η συγκεκριμένη ποιότητα βωξίτη αποτελεί βασική πρώτη ύλη για κινεζικά διυλιστήρια, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γρήγορης υποκατάστασής της από άλλες πηγές.

Όπως επισημαίνει ο Luke Nickels, το βασικό ερώτημα για το επόμενο διάστημα είναι εάν η ισχυρή δραστηριότητα του Ιουλίου αποτελεί την αρχή μιας μεγαλύτερης ανοδικής περιόδου ή απλώς συγκέντρωση φορτίων πριν από μία πιθανή αλλαγή των κανόνων. «Η δυναμική του front-loading στη Γουινέα αποτελεί το κεντρικό ερώτημα», σημειώνει ο αναλυτής της Signal Ocean, εξηγώντας ότι η επισημοποίηση περιορισμών στις εξαγωγές θα μπορούσε να οδηγήσει μετά την άνοδο του Ιουλίου σε απότομη κάμψη των φορτώσεων. Ένα τέτοιο σενάριο θα περιόριζε την προσφορά ακριβώς τη στιγμή που τα κινεζικά διυλιστήρια παραμένουν ιδιαίτερα εξαρτημένα από το μετάλλευμα της δυτικοαφρικανικής χώρας. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν τα μέτρα καθυστερήσουν ή εφαρμοστούν σε ηπιότερη μορφή, το κίνητρο για πρόωρες αγορές θα υποχωρήσει και οι ροές θα μπορούσαν να επιστρέψουν σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Παρά την αβεβαιότητα γύρω από τη Γουινέα, η Signal Ocean θεωρεί ότι η κινεζική ζήτηση εξακολουθεί να προσφέρει ένα ισχυρό «πάτωμα» στην αγορά. Η παραγωγική δυναμικότητα των κινεζικών μονάδων αλουμίνας συνεχίζει να επεκτείνεται και, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν διαφαίνεται προς το παρόν κάποιος διαρθρωτικός λόγος που θα οδηγούσε σε σημαντική υποχώρηση των αγορών κατά το δεύτερο μισό του 2026.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Ινδία. Οι εισαγωγές βωξίτη είχαν κινηθεί έντονα ανοδικά μέσα στο έτος, όμως τον Ιούλιο οι ροές υποχώρησαν κατά 2% σε ετήσια βάση. Ήταν μόλις η δεύτερη μηνιαία πτώση που καταγράφηκε μέσα στο 2026. Παρά τη μικρή διόρθωση, η Signal Ocean θεωρεί την Ινδία πιθανή πηγή πρόσθετης ζήτησης εφόσον οι αγορές ανακάμψουν τους επόμενους μήνες.

Στον αντίποδα βρίσκεται η αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου οι επιπτώσεις της αναταραχής στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου είναι πλέον εμφανείς στις εμπορευματικές ροές. Ο Ιούλιος αποτέλεσε τον έκτο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο οι ποσότητες κινήθηκαν χαμηλότερα από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, με τη Signal Ocean να καταγράφει πτώση της τάξης του 81% έναντι του Ιουλίου του 2025. Η αγορά των ΗΑΕ παραμένει, σύμφωνα με τον Nickels, ουσιαστικά εκτός του βασικού παιχνιδιού για όσο συνεχίζεται η περιφερειακή διαταραχή, ενώ οι υπόλοιποι προορισμοί εκτός Κίνας δεν εμφανίζουν μέχρι στιγμής τη δυναμική που απαιτείται για να καλύψουν το κενό.

Για τη ναυλαγορά των Capesize, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ο συνολικός όγκος του βωξίτη αλλά και η απόσταση που διανύουν τα φορτία. Η ισχυρή εμπορική σύνδεση Γουινέας–Κίνας δημιουργεί ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σε tonne-miles, καθώς συνδυάζει μεγάλες ποσότητες με ένα από τα μεγαλύτερα σε απόσταση βασικά trades της αγοράς ξηρού φορτίου.

Γι’ αυτό και οποιαδήποτε μεταβολή στην εξαγωγική πολιτική της Γουινέας μπορεί να περάσει γρήγορα από την αγορά του βωξίτη στη ναυλαγορά. Μία απότομη μείωση των φορτώσεων θα αφαιρούσε σημαντικό μεταφορικό έργο από τα Capesize. Αντίθετα, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με τη σταθερή κινεζική ζήτηση, θα εξακολουθούσε να λειτουργεί υποστηρικτικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων. Για τον Luke Nickels, το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά μπαίνει στο δεύτερο μισό του 2026 από σχετικά ισχυρή αφετηρία, αλλά με έναν μεγάλο άγνωστο παράγοντα. Η Γουινέα έχει εξελιχθεί από βασικό προμηθευτή της Κίνας σε μεταβλητή που μπορεί να καθορίσει όχι μόνο την αγορά βωξίτη αλλά και σημαντικό μέρος της ζήτησης για Capesize τους επόμενους μήνες.

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