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Προθεσμία έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 έχουν 450 πρατηριούχοι καυσίμων προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους στο Μητρώο Δεξαμενών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τις 15.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη αποστείλει ατομικές ειδοποιήσεις στους συγκεκριμένους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την επικαιροποίηση και την οριστικοποίηση των στοιχείων των επιχειρήσεών τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η φορολογική διοίκηση επισημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις επισύρει διοικητικές κυρώσεις, με το ύψος του προστίμου να καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Κίνδυνος αποκλεισμού από τις νέες εφαρμογές

Πέρα από τις χρηματικές κυρώσεις, οι πρατηριούχοι που δεν θα ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός των νέων ψηφιακών εφαρμογών που τίθενται σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου 2026.

Οι εφαρμογές αυτές θα χρησιμοποιούνται για τη διάθεση καυσίμων με πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε δικαιούχους αγρότες και διπλωμάτες.

Αυτό σημαίνει ότι τα πρατήρια που δεν θα έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους ενδέχεται να μην μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του νέου συστήματος με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εμπορική τους δραστηριότητα.

Το Μητρώο Δεξαμενών αποτελεί βασικό εργαλείο ψηφιακής καταγραφής και ελέγχου των δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων και υγρών καυσίμων.

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