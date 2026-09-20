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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κάλεσε τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του παγκόσμιου χρέους, το οποίο βρίσκεται πλέον σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. «Προειδοποιούμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση. Βλέπουμε μεγάλη κατανόηση, αλλά όχι αρκετή δράση», δήλωσε σήμερα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο Qatar Economic Forum στη Νέα Υόρκη.

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος προβλέπεται να ξεπεράσει το 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ έως το 2029, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στη διόγκωση του χρέους στις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με το Ταμείο.

«Έχουμε ζητήσει από τις ΗΠΑ να δώσουν προσοχή στη δημοσιονομική τους θέση», ανέφερε η Γκεοργκίεβα. «Από τις συζητήσεις με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, υπάρχει κατανόηση ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο και ότι οι ΗΠΑ πρέπει σταδιακά να μειώσουν το έλλειμμα και το χρέος τους».

Η επικεφαλής του ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους που δημιουργεί η αύξηση του δημόσιου χρέους, καλώντας τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση. Τον περασμένο μήνα είχε επισημάνει ότι η πορεία του χρέους στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, απαιτεί «προσοχή σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής».

Επίμονος πληθωρισμός και κίνδυνος νέων αυξήσεων επιτοκίων

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «επίμονο», σημειώνοντας ότι ενδέχεται να χρειαστεί και άλλες κεντρικές τράπεζες διεθνώς να ακολουθήσουν τη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχωρώντας σε αυξήσεις επιτοκίων.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού, ωστόσο, καθιστά ακόμη δυσκολότερη την εξυπηρέτηση των ήδη αυξημένων επιπέδων χρέους.

Παράλληλα, οι διαταραχές στην ενέργεια και τις μεταφορές επιβαρύνουν τις οικονομίες παραγωγών εμπορευμάτων, όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ιράκ, καθιστώντας πιθανές «απότομες συρρικνώσεις» των οικονομιών τους, σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ.

Ωστόσο, το Κατάρ —το οποίο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο— είχε δημιουργήσει επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα, τα οποία σήμερα λειτουργούν ως ασπίδα για την οικονομία του.

«Οι αναδυόμενες αγορές διαθέτουν σήμερα την ίδια ή ακόμη και καλύτερη νομισματική πολιτική από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, όπου τα επίπεδα χρέους έχουν εκτιναχθεί», πρόσθεσε η Γκεοργκίεβα.

Συρρίκνωση 8,6% για το Κατάρ

Το ΔΝΤ, το οποίο τον επόμενο μήνα θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία και τον πληθωρισμό, εκτιμά ότι η οικονομία του Κατάρ θα συρρικνωθεί κατά 8,6% το 2026.

Η μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα γύρω από την αγορά LNG αποτελεί επίσης κίνδυνο για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, το Ταμείο προέβλεπε ότι η οικονομία του Κατάρ θα αναπτυσσόταν κατά 6,1% φέτος, γεγονός που αποτυπώνει τη δραματική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών.

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