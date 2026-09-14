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Στο επίκεντρο του οικονομικού πακέτου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ βρίσκεται η νέα φορολογική παρέμβαση για τους αγρότες, με τον συντελεστή φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο παρουσίασε την εξειδίκευση των μέτρων, αναλύοντας το ύψος των παρεμβάσεων, τους δικαιούχους, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε τη διάταξη, η οποία προβλέπει μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος στο 0% για τους επαγγελματίες αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ποιοι αγρότες θα επωφεληθούν από τη ρύθμιση

Η αλλαγή αφορά τα φυσικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή όσους αντλούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους από αγροτική δραστηριότητα.

Η νέα ρύθμιση ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνους, ενώ θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026, με τις σχετικές δηλώσεις να υποβάλλονται το 2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών, η διατήρηση των σημερινών παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, αλλά και η προσέλκυση νέων ανθρώπων στο αγροτικό επάγγελμα.

Πάνω από 245.000 οι επαγγελματίες αγρότες

Σήμερα, τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 245.907 φυσικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση ότι πάνω από το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη άμεση μείωση φόρου θα δουν 47.091 αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα πάνω από το αφορολόγητο όριο.

Με την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή, το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς παιδιά αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι περίπου 47.000 αγρότες δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, δηλαδή περίπου 850 εκατ. ευρώ από συνολικά 1,5 δισ. ευρώ.

Το μέγιστο όφελος από τη νέα ρύθμιση μπορεί να φτάσει έως και 2.900 ευρώ.

Το κόστος για τον προϋπολογισμό

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής, ενώ από το 2028 και μετά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η φορολογική ελάφρυνση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την παραμονή στον αγροτικό τομέα και θα συμβάλει στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού.

Παραδείγματα για το όφελος των αγροτών

Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ:

Μέχρι σήμερα κατέβαλε φόρο 1.183 ευρώ, ενώ με τη νέα ρύθμιση ο φόρος μηδενίζεται.

Αγρότης με δύο τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ:

Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ, ο οποίος πλέον καταργείται.

Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ:

Ο φόρος μειώνεται από 5.083 ευρώ σε 2.183 ευρώ, με το συνολικό όφελος να ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

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