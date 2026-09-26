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Χιλιάδες ενοικιαστές αναμένεται να δουν μέσα στους επόμενους μήνες χρήματα να επιστρέφουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της επιστροφής ενοικίου, που προβλέπει την επιστροφή ενός ετήσιου μισθώματος για την κύρια κατοικία ή τη φοιτητική κατοικία.

Η ενίσχυση αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025 και η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους δικαιούχους μέσω του δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Το μέτρο προβλέπει επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Για κάθε εξαρτώμενο παιδί προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τον ενοικιαστή, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και τα ποσά των ενοικίων έχουν δηλωθεί σωστά στις φορολογικές δηλώσεις.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από το ύψος του ενοικίου που έχει καταβάλει κατά τη διάρκεια του έτους.

Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το 2025 έχει συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ. Το 1/12 του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 500 ευρώ επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, ενώ για κάθε παιδί προστίθενται επιπλέον 50 ευρώ.

Σε περίπτωση που ένα νοικοκυριό καταβάλλει ενοίκιο τόσο για κύρια κατοικία όσο και για φοιτητική κατοικία, η επιστροφή μπορεί να αφορά και τις δύο μισθώσεις, με ξεχωριστό υπολογισμό και μέσα στα όρια που προβλέπει η ρύθμιση.

Έτσι, εάν ένας γονέας πληρώνει για παράδειγμα 850 ευρώ τον μήνα για την οικογενειακή κατοικία και επιπλέον 400 ευρώ για φοιτητική κατοικία παιδιού, η ενίσχυση υπολογίζεται χωριστά για κάθε μίσθωση.

Για όσους δεν είχαν μίσθωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η επιστροφή υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε ενοίκιο.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Η χορήγηση της ενίσχυσης συνδέεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Δικαιούχοι θεωρούνται:

Άγαμοι με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ .

με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως . Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με εισόδημα έως 35.000 ευρώ , προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί .

με εισόδημα έως , προσαυξανόμενο κατά . Μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα έως 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης αποτελεί η ορθή δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης, καθώς τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού.

Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή

Η πίστωση της επιστροφής ενοικίου πραγματοποιείται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει σωστά το IBAN τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η διαδικασία πληρωμής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα στοιχεία που δηλώνονται για το ύψος του ενοικίου. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης μεγαλύτερου μισθώματος από το πραγματικό, προβλέπεται επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δικαιούνται διπλή επιστροφή ενοικίου.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων θα λάβει αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ θα ακολουθήσει νέα καταβολή για τα μισθώματα του 2025.

Συνολικά, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το πραγματικό ετήσιο μίσθωμα και αντιστοιχεί, κατά κανόνα, σε επιστροφή ποσού ίσου με δύο μηνιαία ενοίκια, εφόσον τα στοιχεία της μίσθωσης έχουν δηλωθεί σωστά.

Η εφαρμογή του μέτρου αποτελεί μέρος της προσπάθειας για ενίσχυση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης, με την επιστροφή να συνδέεται άμεσα με τις πραγματικές δαπάνες ενοικίου που έχουν καταγραφεί στις φορολογικές δηλώσεις.

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