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Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής ανατροπής στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, καθώς οι χώρες που πριν από 15 χρόνια αποτελούσαν τα «μαύρα πρόβατα» της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης έχουν πλέον αλλάξει θέση στον επενδυτικό χάρτη.

Η αναβάθμιση της Πορτογαλίας από τη Fitch την περασμένη εβδομάδα, η δεύτερη μέσα σε έναν χρόνο, αποτέλεσε, όπως σημειώνει το Reuters, ακόμη ένα ορόσημο για τις πέντε χώρες που κατά την κρίση του 2011 είχαν αποκτήσει στις αγορές την αμφιλεγόμενη ετικέτα «PIIGS»: Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, καθώς οι διεθνείς αγορές ομολόγων δοκιμάζονται ξανά από τον επίμονο πληθωρισμό και τη διόγκωση του αμερικανικού χρέους, οι ρόλοι στην Ευρωζώνη έχουν σε σημαντικό βαθμό αντιστραφεί.

Για την Ελλάδα, η μεταμόρφωση είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική. Η χώρα, που βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους και για χρόνια ήταν αποκλεισμένη από τις αγορές, έχει πετύχει μία από τις ισχυρότερες ανακάμψεις πιστοληπτικής αξιολόγησης μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Στο 4,13% το ελληνικό 10ετές

Η σημερινή εικόνα στην αγορά αποτυπώνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή, ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανεβαίνουν συνολικά στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Investing.com, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς κινείται περίπου στο 4,13%, πολύ κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων. Το εύρος της συνεδρίασης διαμορφώνεται περίπου μεταξύ 4,126% και 4,144%, ενώ το υψηλό 52 εβδομάδων βρίσκεται επίσης στο 4,144%.

Ακόμη πιο ενδεικτική της αλλαγής των ισορροπιών είναι η σύγκριση με τη Γαλλία. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κινείται πάνω από το 4,30%, δηλαδή υψηλότερα από εκείνη του αντίστοιχου ελληνικού τίτλου.

Η Ελλάδα εξακολουθεί, βεβαίως, να δανείζεται ακριβότερα από τη Γερμανία, με την απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund να βρίσκεται γύρω στο 3,44%. Ωστόσο, η σύγκριση με τη Γαλλία δείχνει πόσο έχει αλλάξει η αντίληψη των επενδυτών για τον ελληνικό πιστωτικό κίνδυνο.

Το Reuters επισημαίνει ότι οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας διαπραγματεύονται πλέον χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας, μιας χώρας που μαζί με τη Γερμανία θεωρούνταν επί χρόνια ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες της Ευρωζώνης.

Από το 2011 στη σημερινή ανατροπή

Η εικόνα απέχει εντυπωσιακά από εκείνη του 2011. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των πέντε χωρών που βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης είχαν κινηθεί κοντά σε ιστορικά υψηλά, γύρω από το 7,5%.

Η μεγάλη αποκλιμάκωση ήρθε όταν ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι δεσμεύθηκε να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για τη διάσωση του ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο και για το πρώτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωζώνης, το οποίο ξεκίνησε το 2015.

Η πανδημία του 2020 επηρέασε σε γενικές γραμμές με παρόμοιο τρόπο τις αποδόσεις των πέντε χωρών. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως, άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες.

Οι διαφορετικοί βαθμοί εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά και τα διαφορετικά μέτρα που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την εκτίναξη του πληθωρισμού, οδήγησαν τις αποδόσεις σε διαφορετικές τροχιές.

Σήμερα, παρά την ευρύτερη άνοδο του κόστους δανεισμού, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται από τις αγορές με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Η Ελλάδα με τη μεγαλύτερη ανατροπή στις αξιολογήσεις

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ελλάδα έχει καταγράψει τη θεαματικότερη ανάκαμψη αξιολόγησης μεταξύ των χωρών της ομάδας, ανακτώντας από εννέα έως 13 βαθμίδες σε σχέση με τα επίπεδα της κρίσης, ανάλογα με τον οίκο αξιολόγησης.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βελτιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχει καταγράψει κρατικός εκδότης στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Ιρλανδία και Πορτογαλία έχουν επίσης ανακτήσει σημαντικό μέρος του πιστωτικού εδάφους που έχασαν στα χρόνια της κρίσης, ενώ η Ισπανία έχει κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με βραδύτερο ρυθμό.

Η Ιταλία αποτελεί τη βασική εξαίρεση, καθώς η βελτίωση των αξιολογήσεών της περιορίζεται σε μόλις μία ή δύο βαθμίδες στους μεγάλους οίκους.

Από χρέος άνω του 209% στο 137% του ΑΕΠ

Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο της ελληνικής μεταμόρφωσης αφορά το δημόσιο χρέος.

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία έχουν παρουσιάσει τις πιο θεαματικές ανατροπές, με την πρώτη να μειώνει το δημόσιο χρέος της από το υψηλό άνω του 209% του ΑΕΠ, στο οποίο είχε εκτοξευθεί το 2020 εν μέσω πανδημίας, σε περίπου 137% του ΑΕΠ το 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ.

Η Ιρλανδία έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις άμεσες επενδύσεις πολυεθνικών εταιρειών, οδήγησε τον λόγο του δημόσιου χρέους από περίπου 120% του ΑΕΠ το 2012 σε λίγο πάνω από το 30%.

Η Πορτογαλία έχει επίσης καταγράψει σημαντική, αν και λιγότερο εντυπωσιακή, πρόοδο στη μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ και η Ισπανία κινείται σταθερά προς την ίδια κατεύθυνση.

Αντίθετα, η Ιταλία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επίμονα ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης, βλέπει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να αυξάνεται από το 2024. Το ιταλικό χρέος έχει πλέον ξεπεράσει τα επίπεδα του 2011 και προβλέπεται φέτος να ξεπεράσει την Ελλάδα, καθιστώντας την Ιταλία την πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η μείωση του ελληνικού χρέους αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα έχει κερδίσει διαδοχικές αναβαθμίσεις και έχει επιστρέψει στην επενδυτική βαθμίδα.

Πίεση πλέον και στους παλιούς «ισχυρούς»

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον στις χώρες της περιφέρειας.

Οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά, ενώ το 10ετές Bund έφθασε την Τετάρτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν τον δημοσιονομικό και πολιτικό κίνδυνο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στη Γαλλία, η οποία πλέον δανείζεται στη 10ετία με απόδοση υψηλότερη από την Ελλάδα.

Η αντιστροφή αυτή δεν σημαίνει ότι οι δημοσιονομικές προκλήσεις της Ελλάδας έχουν εξαφανιστεί. Αποτυπώνει, όμως, μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς επενδυτές αξιολογούν τον κίνδυνο μέσα στην Ευρωζώνη: η χώρα που πριν από 15 χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης σήμερα εμφανίζεται, σε ορισμένες κρίσιμες μετρήσεις της αγοράς, ισχυρότερη από οικονομίες που θεωρούνταν κάποτε σχεδόν απρόσβλητες.

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