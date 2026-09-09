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Διπλή οικονομική ενίσχυση μέσα στους επόμενους μήνες προβλέπει το νέο πλαίσιο για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Η πρώτη καταβολή αφορά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024 και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η δεύτερη ενίσχυση θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα μισθώματα του 2025.

Παράλληλα, έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται και η καταβολή της γενικής επιστροφής ενοικίου για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα ποσά θα πιστωθούν εφάπαξ στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE.

Για την ειδική κατηγορία των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την υγεία, η αναδρομική επιστροφή για τα μισθώματα του 2024 έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται την ειδική ενίσχυση

Η πρόσθετη στήριξη αφορά εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και συγκεκριμένα στην περιφέρεια, με στόχο την ενίσχυση όσων καλύπτουν ανάγκες σε περιοχές όπου η μετακίνησή τους απαιτεί δεύτερη κατοικία.

Στον χώρο της εκπαίδευσης, δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, αλλά και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν για οποιοδήποτε διάστημα μέσα στο έτος σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον τομέα της Υγείας, η ενίσχυση καλύπτει μεταξύ άλλων γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ, ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς, αγροτικούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς, καθώς και εργαζόμενους σε νοσοκομεία, μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και δομές ψυχικής υγείας.

Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, βοηθητικοί υγειονομικοί εργαζόμενοι, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία εντάσσεται στους επιλέξιμους δικαιούχους.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή των δύο ενοικίων

Το ύψος της ειδικής ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τα δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος.

Στην πράξη, για έναν εργαζόμενο που κατέβαλε σταθερό ενοίκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η επιστροφή μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα. Για παράδειγμα, σε μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ, το ετήσιο κόστος φτάνει τα 6.000 ευρώ και η ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Δεν απαιτείται, ωστόσο, να έχει εργαστεί εκεί για ολόκληρο το έτος.

Η ενίσχυση μπορεί να αφορά ακόμη και δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο εργασίας. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός που διατηρεί την κύρια οικογενειακή κατοικία του σε διαφορετική περιοχή μπορεί να λάβει την επιστροφή για το σπίτι που νοικιάζει κοντά στην υπηρεσία του.

Σε περίπτωση που μέσα στο ίδιο έτος υπήρξαν περισσότερες από μία μισθώσεις ή υπηρεσία σε διαφορετικές επιλέξιμες περιοχές, για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη συνολικά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν.

Πώς συνδυάζεται με τη γενική επιστροφή ενοικίου

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση προσαρμόζεται ώστε το συνολικό όφελος να μην ξεπερνά συγκεκριμένα όρια.

Συγκεκριμένα, η ειδική επιστροφή περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, ώστε μαζί με τη γενική ενίσχυση να μπορεί να φτάσει συνολικά την επιστροφή δύο ενοικίων.

Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Η πρώτη πληρωμή, που αφορά την αναδρομική επιστροφή για τα ενοίκια του 2024 σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα μισθώματα του 2025, ενώ η γενική επιστροφή ενοικίου για το σύνολο των δικαιούχων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το νέο μέτρο επιχειρεί να στηρίξει εργαζόμενους που καλούνται να μετακινηθούν για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών στην περιφέρεια, μειώνοντας το κόστος της προσωρινής ή δεύτερης κατοικίας που απαιτείται λόγω υπηρεσίας.

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