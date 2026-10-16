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Στο 5,1% επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση για την πορεία των τιμών καταναλωτή.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία προχώρησε σε ανοδική αναθεώρηση της μηνιαίας μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν τελικά κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, έναντι αύξησης 1,8% που είχε καταγραφεί στην προκαταρκτική μέτρηση.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν ο ετήσιος ρυθμός είχε διαμορφωθεί στο 3,7%. Μέσα σε έναν μήνα καταγράφηκε αύξηση 1,4 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 1,8%.

Η Ελλάδα εμφανίζει πλέον πληθωρισμό 1,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος δείκτης επιταχύνθηκε στο 3,8%, από 3,2% τον Αύγουστο. Στο ίδιο επίπεδο (3,8%) διαμορφώθηκε και ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκριτικά, η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από τη Γερμανία (3,3%), τη Γαλλία (3,4%), την Ιταλία (4,2%) και την Ισπανία (5%). Μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών βρίσκονται η Ρουμανία με 6,5%, η Λιθουανία με 6,1% και η Βουλγαρία με 5,6%.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου είχε η ενέργεια, προσθέτοντας 1,71 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό δείκτη. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 1,52 μονάδες, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,29 μονάδες και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 0,25 μονάδες.

Οι τιμές της ενέργειας στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 18,9% σε ετήσια βάση, από 14,3% τον Αύγουστο, ενώ ο πληθωρισμός των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, ενισχύθηκε οριακά στο 2,5%, από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η Eurostat επισημαίνει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο σε 23 κράτη-μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και υποχώρησε μόλις σε ένα, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη. Η επόμενη προκαταρκτική εκτίμηση για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, που θα αφορά στον Οκτώβριο, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.

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