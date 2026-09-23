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Η Ελλάδα προτείνει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος (European Spectrum Union), η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 6G, χρηματοδοτώντας επενδύσεις στην τεχνολογία και μειώνοντας την πίεση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πρόταση, που αναπτύχθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, παρουσιάστηκε στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη και προβλέπει ότι η αρχική χρηματοδοτική δυνατότητα θα μπορούσε να ανέλθει περίπου στα 12-15 δισ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται στο σχετικό έγγραφο, το ποσό αυτό αποτελεί «προκαταρκτική εκτίμηση σχεδιασμού» και όχι επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, ενώ δεν περιλαμβάνει πιθανές μελλοντικές εισφορές από επιλεγμένα δικαιώματα χρήσης 5G. «Το ραδιοφάσμα αποτελεί έναν σπάνιο δημόσιο πόρο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη», αναφέρει το έγγραφο, επισημαίνοντας ότι η κατανομή του φάσματος για το 6G, καθώς και η ανανέωση των αδειών 5G, αποτελούν δύο επικείμενες «σημαντικές αποφάσεις».

Νέο εργαλείο χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Οι δημοπρασίες φάσματος είναι η διαδικασία με την οποία τα κράτη παραχωρούν στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έναντι τιμήματος, δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση του 6G, οι πάροχοι θα διεκδικήσουν τις συχνότητες που θα χρειάζονται για να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν τα νέα δίκτυα. Σε αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται εκτός από την τεχνολογία 6G, η τεχνητή νοημοσύνη, οι υποδομές υπολογιστικής ισχύος, η ασφαλής συνδεσιμότητα και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα κεφάλαια θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης χρηματοδότησης του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2028-2034, το οποίο προτείνεται να φτάσει τα 2 τρισ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, όμως οι διαπραγματεύσεις αναμένονται δύσκολες, καθώς η ΕΕ καλείται να καλύψει νέες ανάγκες, όπως η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη επιδιώκουν να διατηρήσουν σημαντικό μέρος των παραδοσιακών δαπανών για την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής.

Στο τραπέζι νέες πηγές εσόδων για την Ευρώπη

Η πρόταση για το 6G εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων της ΕΕ.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η αξιοποίηση μέρους των εσόδων που εισπράττουν οι κυβερνήσεις από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών CO₂ σε επιχειρήσεις, καθώς και μέρος των εσόδων από τον φόρο σε εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται σε χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα από εκείνα της ΕΕ.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν:

-φόρο σε μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα,

-αξιοποίηση μέρους των εσόδων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού,

-ετήσια σταθερή εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί ιδέες για επιβαρύνσεις σε πολύ υψηλές περιουσίες, ψηφιακές υπηρεσίες, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Η δύσκολη εξίσωση της ομοφωνίας

Η Ιρλανδία, η οποία έχει αναλάβει τον συντονισμό των σχετικών συζητήσεων, θα πρέπει πλέον να εξετάσει ποια από αυτές τις προτάσεις ή ποιος συνδυασμός τους μπορεί να συγκεντρώσει την απαραίτητη ομοφωνία και των 27 κρατών-μελών.

Στόχος είναι να υπάρξει πρόοδος έως την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Χατζηβασιλείου: Χρειάζεται να βρούμε νέους ίδιους πόρους

Αναφερόμενος στην ανάγκη δημιουργίας νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ, o υφυπουργός Εξωτερικών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου δήλωσε στο Euractiv στο περιθώριο υπουργικής συνάντησης, ότι «Χρειάζεται να βρούμε νέους ίδιους πόρους».

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