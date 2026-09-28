Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 3.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 727.203 m2 επιφάνειας και 3.279.998 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 22,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθαν σε 3.083 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 698.412 m2 επιφάνειας και 3.119.019 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 25,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 28.791 m2 επιφάνειας και 160.979 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2026, είναι 4,9%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.707 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.320.891 m2 επιφάνειας και 34.935.416 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 13,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 19,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 20,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2024 -Ιουνίου 2025. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,7%.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Η Αθήνα γίνεται η νέα «Ιθάκη» των hedge funds – Oι 120 της Alpha Bank που επέστρεψαν από το Λονδίνο

Πρωτεΐνη Whey: Η «χρυσή» σκόνη που εξαφανίζουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας – Το τοπίο στην ελληνική αγορά

Oι Ινδοί θέλουν… Ελλάδα για τις διακοπές τους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ