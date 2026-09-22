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Η ανάγκη η Ελλάδα να περάσει από τη θετική πορεία των εξαγωγών σε μια περίοδο ουσιαστικής εξαγωγικής επιτάχυνσης αποτέλεσε το κεντρικό μήνυμα του Ετήσιου Συνεδρίου 2026 του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, με θέμα «Η Νέα Εποχή της Ελληνικής Εξωστρέφειας», που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο Eurobank Hub, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν ότι η επόμενη ημέρα των ελληνικών εξαγωγών απαιτεί ισχυρότερη παραγωγική βάση, μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία, περισσότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις και ταχύτερη εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων.

Για τον ΠΣΕ, εξαγωγική επιτάχυνση δεν σημαίνει απλώς αύξηση των εξαγωγών. Σημαίνει περισσότερη παραγωγή και μεταποίηση στην Ελλάδα, μετάβαση από τον όγκο στην αξία και διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας.

Ισχυρή θεσμική και επιχειρηματική παρουσία

Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οικονομικής διπλωματίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων, καθώς και επικεφαλής σημαντικών ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Χαιρετισμούς και παρεμβάσεις πραγματοποίησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Επίτροπος της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, η Άννα Διαμαντοπούλου, Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, πρ. Επίτροπος Ε.Ε. & Υπουργός, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι βασικές προτεραιότητες προς την Πολιτεία

Από τις εργασίες του Συνεδρίου αναδείχθηκαν έξι βασικοί άξονες για την εξαγωγική επιτάχυνση:

Χρηματοδότηση και ασφάλιση εξαγωγών : ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων –ιδιαίτερα των μικρομεσαίων– σε ρευστότητα, εγγυοδοσία και σύγχρονα εργαλεία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων.

: ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων –ιδιαίτερα των μικρομεσαίων– σε ρευστότητα, εγγυοδοσία και σύγχρονα εργαλεία ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Υποδομές, ενέργεια και logistics : σύγχρονα λιμάνια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ανταγωνιστικό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και αποτελεσματικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ανταγωνιστικότητα μιας εξαγωγής ξεκινά πριν το προϊόν φτάσει στο τελωνείο.

: σύγχρονα λιμάνια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ανταγωνιστικό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και αποτελεσματικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ανταγωνιστικότητα μιας εξαγωγής ξεκινά πριν το προϊόν φτάσει στο τελωνείο. Αγροτική παραγωγή και αγροδιατροφή : εκσυγχρονισμός των καλλιεργειών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αύξηση της παραγωγικότητας και ισχυρότερη προστασία των ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

: εκσυγχρονισμός των καλλιεργειών, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αύξηση της παραγωγικότητας και ισχυρότερη προστασία των ελληνικών ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση : αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και εξειδικευμένων στελεχών, στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς και ανάπτυξη δράσεων mentoring για τους νέους εξαγωγείς.

: αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και εξειδικευμένων στελεχών, στενότερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς και ανάπτυξη δράσεων mentoring για τους νέους εξαγωγείς. Τεχνολογία και ψηφιοποίηση : αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και του digital trade σε όλο το παραγωγικό σύστημα, παράλληλα με απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών και λειτουργία ενός πραγματικού Single Window για τις εξαγωγές.

: αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και του digital trade σε όλο το παραγωγικό σύστημα, παράλληλα με απλούστευση των εξαγωγικών διαδικασιών και λειτουργία ενός πραγματικού Single Window για τις εξαγωγές. Οικονομική διπλωματία και επιχειρηματική πληροφόρηση: πιο στοχευμένη υποστήριξη στις αγορές του εξωτερικού, ισχυρότερα και εξειδικευμένα Γραφεία ΟΕΥ και αξιόπιστη πληροφόρηση για αγορές, πελάτες και συναλλακτικούς κινδύνους.

Η πρόκληση του 2030: περισσότεροι Έλληνες εξαγωγείς

Κεντρικό συμπέρασμα του Συνεδρίου ήταν ότι η εξαγωγική επιτυχία του 2030 δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ήδη εξάγουν.

Η Ελλάδα χρειάζεται τους επόμενους Έλληνες εξαγωγείς: μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραγωγούς από την Περιφέρεια, νέους επιχειρηματίες και startups που μπορούν να αποκτήσουν διεθνή παρουσία.

Εκπαίδευση, mentoring, χρηματοδότηση, τεχνολογία και αξιόπιστη πληροφόρηση πρέπει να διευκολύνουν το πρώτο τους εξαγωγικό βήμα.

Η εξαγωγική επιτάχυνση δεν αφορά μόνο πόσο περισσότερο θα εξάγουμε. Αφορά και πόσοι περισσότεροι θα εξάγουν.

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης: «Το δύσκολο μέρος αρχίζει στην εφαρμογή»

Ο Πρόεδρος του ΠΣΕ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, δήλωσε:

«Η Ελλάδα διαθέτει επιχειρήσεις, προϊόντα, ανθρώπους και τεχνογνωσία για να κάνει το επόμενο εξαγωγικό άλμα.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι εξαγωγική επιτάχυνση: περισσότερη παραγωγή, περισσότερη ελληνική προστιθέμενη αξία και περισσότερες επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές.

Οι προτάσεις μας προκύπτουν από την εμπειρία του ΠΣΕ και κυρίως από την καθημερινή μας επαφή με τους εξαγωγείς, οι οποίοι μας μεταφέρουν τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα της αγοράς.

Η απόσταση ανάμεσα στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή παραμένει το κρίσιμο ζήτημα. Το 2030 δεν πρέπει να μας βρει να συζητάμε ακόμη τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να μας βρει να μετράμε τι κάναμε και ποιο αποτέλεσμα έφερε.»

Τιμητικές διακρίσεις στους πρωταγωνιστές της εξωστρέφειας

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο ΠΣΕ απένειμε τιμητικές διακρίσεις σε επιχειρήσεις και ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην ελληνική εξωστρέφεια.

Τιμήθηκαν η ΒΙΑΝΕΞ, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, ο Όμιλος TITAN, η ΓΙΩΤΗΣ, η Intercomm Foods, η Koronakis Group και ο Εθνικός Κήρυκας, για τη διαδρομή και το διεθνές αποτύπωμά τους.

Από το «Brand Greece 2030» στην εφαρμογή

Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου συνδέονται με τις 50 συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΣΕ στο πλαίσιο του «Brand Greece 2030», που έχουν ήδη κατατεθεί στην Πολιτεία, με στόχο ένα παραγωγικό μοντέλο που θα δημιουργεί περισσότερη παραγωγή, μεγαλύτερη ελληνική προστιθέμενη αξία και περισσότερους εξαγωγείς.

Ο ΠΣΕ θα συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία, ώστε οι προτάσεις και τα συμπεράσματα να μετατραπούν σε παρεμβάσεις με σαφή ευθύνη, χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα του 2030 συνοψίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

Περισσότερη παραγωγή. Μεγαλύτερη αξία. Περισσότεροι εξαγωγείς.

Και η μετάβαση από το όραμα στην πράξη περνά από μία λέξη:

Εφαρμογή.

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