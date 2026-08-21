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Η παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης και μετά το τέλος Αυγούστου βρίσκεται στο τραπέζι του κυβερνητικού σχεδιασμού, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να μεταφέρει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στην αντλία. Με το Brent να κινείται πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι και το ντίζελ στην Ελλάδα να έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ, η διατήρηση του μέτρου θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή.

Η ισχύουσα υπουργική απόφαση προβλέπει επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και λήγει στις 31 Αυγούστου. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν από το οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα, με βασικό στόχο να αποφευχθεί μια απότομη επιβάρυνση των οδηγών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η συγκυρία στην ενεργειακή αγορά περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια για απόσυρση της στήριξης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή του diesel κίνησης έχει ανέλθει στα 2,012 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση 1,6 λεπτών μέσα σε μία ημέρα και 2,3 λεπτών σε σύγκριση με τις 17 Αυγούστου.

Παράλληλα, η διεθνής αγορά παραμένει εξαιρετικά νευρική εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας γύρω από τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η παραμονή του Brent σε υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων στην ελληνική αγορά, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται στην αντλία με χρονική καθυστέρηση.

Στο τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία της κυβέρνησης με τις Helleniq Energy και Motor Oil, η οποία προβλέπει πρόσθετη έκπτωση 5 λεπτών στο diesel –περίπου 6,2 λεπτά στην αντλία με τον ΦΠΑ– και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.

Σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, η ελάφρυνση για το diesel ξεπερνά σήμερα τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό εάν τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν τη δική τους συνεισφορά μετά τις 31 Αυγούστου, ζήτημα που αναμένεται να συζητηθεί με την κυβέρνηση πριν από τη λήξη της συμφωνίας.

Η ανάγκη διατήρησης ενός αναχώματος στις τιμές γίνεται εντονότερη καθώς το ενεργειακό κόστος μπορεί να περάσει γρήγορα από την αντλία στην υπόλοιπη οικονομία. Το ακριβότερο diesel αυξάνει το κόστος μεταφορών και logistics, επιβαρύνοντας φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, αγροτική παραγωγή και επιχειρήσεις διανομής. Εφόσον η άνοδος διατηρηθεί, μέρος της επιβάρυνσης μπορεί τελικά να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο «κουμπαράς» των παρεμβάσεων

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε επισημάνει τον Ιούλιο ότι, ανάλογα με τις εξελίξεις, έχουν κρατηθεί πρόσθετοι πόροι «στην άκρη» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο είχε υπολογιστεί τότε περίπου στα 220-230 εκατ. ευρώ, ενώ μεταξύ των σεναρίων που είχαν βρεθεί στο τραπέζι ήταν η επιστροφή της επιδότησης στο diesel κίνησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση για ενεργοποίηση νέου μέτρου. Εάν όμως οι διεθνείς τιμές παραμείνουν ψηλά και το diesel περάσει σε νέα επίπεδα, η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι.

Στην ενεργειακή εξίσωση μπαίνει και το φυσικό αέριο. Οι τιμές του ευρωπαϊκού TTF έχουν αποκλιμακωθεί από τα πρόσφατα υψηλότερα επίπεδα, όμως η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις ροές LNG. Και το φυσικό αέριο αποτελεί το σημείο σύνδεσης με το επόμενο μέτωπο που ενδιαφέρει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις: το ηλεκτρικό ρεύμα.

Όταν αυξάνεται σημαντικά το κόστος του αερίου, αυξάνεται και το κόστος λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που το χρησιμοποιούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άνοδος του TTF περνά αυτομάτως και στον λογαριασμό ρεύματος, καθώς οι τιμές επηρεάζονται επίσης από τη ζήτηση, την παραγωγή των ΑΠΕ, τις εισαγωγές και τις διασυνδέσεις. Μια νέα παρατεταμένη άνοδος, όμως, θα δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στη χονδρεμπορική αγορά.

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