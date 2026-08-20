Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Φωτιά» ξαναπαίρνει ο ενεργειακός λογαριασμός, με το πετρέλαιο να έχει σπάσει το φράγμα των 90 δολαρίων και την αμόλυβδη στην Ελλάδα να έχει ήδη φτάσει μια ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το νέο ράλι του Brent ανοίγει ξανά έναν επικίνδυνο κύκλο ανατιμήσεων, που ξεκινά από την αντλία αλλά μπορεί να περάσει γρήγορα στις μεταφορές, στο κόστος παραγωγής και τελικά στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συγκυρία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς, η νέα ενεργειακή αναταραχή βρίσκει την ελληνική οικονομία με τον πληθωρισμό στο 3,4% τον Ιούλιο και με σημαντικές ανατιμήσεις να επιμένουν σε βασικές κατηγορίες της καθημερινότητας. Οι μεταφορές εμφάνισαν ετήσια αύξηση 7,4%, η στέγαση, το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα λοιπά καύσιμα 8,8%, ενώ εστιατόρια και καταλύματα αυξήθηκαν κατά 5,8%. Στην ίδια μέτρηση η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει τη βενζίνη και το diesel μεταξύ των προϊόντων που συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους των μεταφορών.

Το νέο ενεργειακό σοκ δεν έρχεται σε μια αγορά όπου οι τιμές έχουν επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά προστίθεται πάνω σε ανατιμήσεις που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Και εάν αποκτήσει διάρκεια, μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Το Brent κινείται σήμερα μια ανάσα από τα 94 δολάρια το βαρέλι, με την τιμή του να βρίσκεται το πρωί της Πέμπτης στα 93,96 δολάρια και το αμερικανικό WTI στα 87,65 δολάρια. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει και οι ελπίδες για γρήγορη διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν περιοριστεί.

Για την ελληνική οικονομία, , μια πρόσκαιρη αναταραχή μπορεί να έχει περιορισμένη επίδραση. Εάν όμως το Brent εγκατασταθεί πάνω από τα 90 δολάρια ή κινηθεί ακόμη υψηλότερα, τότε η επιβάρυνση αρχίζει σταδιακά να περνά από τις διεθνείς αγορές στην πραγματική οικονομία.

Ο πρώτος λογαριασμός φαίνεται στην αντλία. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η απλή αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ αντίστοιχη πίεση καταγράφεται στο diesel κίνησης. Για ένα συνηθισμένο γέμισμα 50 λίτρων ο οδηγός χρειάζεται πλέον περίπου 100 ευρώ.

Και εδώ υπάρχει μια χρονική «παγίδα». Η τιμή που βλέπει σήμερα ο καταναλωτής στο πρατήριο δεν ακολουθεί αυτομάτως τη σημερινή τιμή του Brent. Μεσολαβούν οι διεθνείς τιμές των διυλισμένων προϊόντων, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα αποθέματα και η εμπορική πολιτική της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι εάν το αργό παραμείνει για αρκετές ημέρες στα σημερινά υψηλά επίπεδα, μέρος της τελευταίας αύξησης μπορεί να εμφανιστεί στην αντλία με καθυστέρηση.

Από την αντλία στο ράφι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο αν η βενζίνη θα περάσει καθαρά τα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο αποτελεί κόστος που διατρέχει σχεδόν ολόκληρη την οικονομία και γι’ αυτό μια παρατεταμένη άνοδός του μπορεί να λειτουργήσει ως νέος πληθωριστικός πολλαπλασιαστής.

Τα ακριβότερα καύσιμα χτυπούν πρώτα τις μεταφορές. Φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα και εμπορεύματα, εταιρείες logistics και διανομής, ταξί, επαγγελματικά οχήματα, τουριστικές επιχειρήσεις, ακτοπλοΐα και αγροτική παραγωγή βλέπουν το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται. Όσο περισσότερο διαρκεί η άνοδος τόσο δυσκολότερο γίνεται για τις επιχειρήσεις να απορροφούν ολόκληρη την επιβάρυνση.

Η διαδρομή μέχρι τον καταναλωτή είναι συγκεκριμένη: ακριβότερο diesel σημαίνει ακριβότερη μεταφορά, ακριβότερη μεταφορά αυξάνει το κόστος του προϊόντος και, όταν η πίεση αποκτήσει διάρκεια, μέρος αυτού του κόστους κινδυνεύει να καταλήξει στην τελική τιμή στο ράφι.

Με την αμόλυβδη, δε, γύρω στα 2 ευρώ, δύο γεμίσματα των 50 λίτρων τον μήνα απαιτούν περίπου 200 ευρώ. Ακόμη και μια επιπλέον αύξηση κατά 10 λεπτά το λίτρο μεταφράζεται σε άλλα 10 ευρώ τον μήνα για έναν οδηγό που καταναλώνει 100 λίτρα ή σε περίπου 120 ευρώ τον χρόνο, εφόσον η αύξηση διατηρηθεί.

Ανοίγει το συρτάρι των παρεμβάσεων

Η νέα άνοδος του πετρελαίου αποκτά και μία ακόμη διάσταση: επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια νέας κυβερνητικής παρέμβασης στα καύσιμα, εάν το ράλι αποκτήσει διάρκεια και οι αυξήσεις περάσουν ακόμη περισσότερο στην αντλία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είχε επισημάνει τον Ιούλιο ότι, ανάλογα με τις εξελίξεις, έχουν κρατηθεί πρόσθετοι πόροι «στην άκρη» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο είχε υπολογιστεί τότε περίπου στα 220-230 εκατ. ευρώ, ενώ μεταξύ των σεναρίων που είχαν βρεθεί στο τραπέζι ήταν η επιστροφή της επιδότησης στο diesel κίνησης. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση για ενεργοποίηση νέου μέτρου. Εάν όμως οι διεθνείς τιμές παραμείνουν ψηλά και το diesel περάσει σε νέα επίπεδα, η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι.

Στην ενεργειακή εξίσωση μπαίνει και το φυσικό αέριο. Οι τιμές του ευρωπαϊκού TTF έχουν αποκλιμακωθεί από τα πρόσφατα υψηλότερα επίπεδα, όμως η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις ροές LNG. Και το φυσικό αέριο αποτελεί το σημείο σύνδεσης με το επόμενο μέτωπο που ενδιαφέρει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις: το ηλεκτρικό ρεύμα.

Όταν αυξάνεται σημαντικά το κόστος του αερίου, αυξάνεται και το κόστος λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που το χρησιμοποιούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε άνοδος του TTF περνά αυτομάτως και στον λογαριασμό ρεύματος, καθώς οι τιμές επηρεάζονται επίσης από τη ζήτηση, την παραγωγή των ΑΠΕ, τις εισαγωγές και τις διασυνδέσεις. Μια νέα παρατεταμένη άνοδος, όμως, θα δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στη χονδρεμπορική αγορά.

Διαβάστε επίσης

Samsung: Ετοιμάζει επιστροφές «μαμούθ» $72 δισ. στους μετόχους – Απάντηση στην SK Hynix

Ένσημα πριν το 2002: Πώς θα βρείτε τα «χαμένα» χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Τράπεζες: Η Gen Z εκπαιδεύει τα στελέχη στην AI – Η μεγάλη αλλαγή στα internships

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ