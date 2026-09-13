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Metavoles. Έτσι ονομάζεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου, η οποία, από τις 18 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνει να δώσει ψηφιακή, εύκολη και γρήγορη λύση σε ένα από τα πιο περίπλοκα και χρονοβόρα ζητήματα: τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων που έχουν κτηματογραφηθεί.

Καθώς το Δ.Σ. του Κτηματολογίου καθόρισε και ενέκρινε τις προδιαγραφές λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας, όλα είναι έτοιμα για την αντικατάσταση σε περίπου δύο εβδομάδες της παλιάς έγχαρτης διαδικασίας με νέα, ψηφιακή για αυτή την κατηγορία διορθώσεων. Κάπως έτσι, μπαίνει τέλος (ή μπαίνουμε σε τροχιά για να μπει τέλος) σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις αποκλίσεων γεωμετρικών στοιχείων, με αστοχίες, οι οποίες έφερναν σε απόγνωση τους ιδιοκτήτες, καθώς ουσιαστικά τους απέκλειαν από το δικαίωμα να μεταβιβάσουν, να κάνουν γονική παροχή ή δωρεά ακινήτων, ακόμα και να κάνουν εργασίες εκδίδοντας την απαραίτητη οικοδομική άδεια, αφού απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων ιδιοκτητών όμορων ακινήτων, των οποίων τις περιουσίες επηρεάζει η διόρθωση προκαλώντας διαφωνίες.

Πλέον οι άλλοι ιδιοκτήτες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά αλλά και με δικαστικούς επιμελητές και θα καλούνται να εκφράσουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις στο ψηφιακό αρχείο της υπόθεσης που θα έχει δημιουργηθεί, με την τελική απόφαση να λαμβάνεται σε πρώτη φάση από επιστήμονες, πιστοποιημένους μηχανικούς του Κτηματολογίου, στους οποίους σταδιακά θα προστεθούν και ιδιώτες μηχανικοί που θα προκύψουν από τη διαδικασία πιστοποίησης την οποία έχει ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με το Κτηματολόγιο.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα Metavoles

Από την ώρα που θα εκκινήσει τη λειτουργία της η πλατφόρμα Metavoles, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ή όποιο άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) διαθέτει έννομο συμφέρον θα μπορεί να εισέρχεται σε αυτήν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου: με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η διαδικασία θα είναι πλήρως ψηφιακή και τα στοιχεία της διόρθωσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την κατάθεση του ειδικού τεχνικού εγγράφου που ονομάζεται Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών και στο οποίο αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζονται με ακρίβεια οι αλλαγές που ζητείται να περάσουν στον κτηματολογικό χάρτη.

Αυτή τη διαδικασία θα μπορεί να αναλάβει και ο μηχανικός που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη και έχει συντάξει το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών. Ο μηχανικός θα εκδίδει Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος, με τον οποίο θα συνοδεύει την αίτηση και, όταν θα κάνει κλικ στην επιλογή «οριστικοποίηση κατάθεσης», θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Το αίτημα θα καταχωρείται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα και στα κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων που ενδέχεται να επηρεάζονται από τη διόρθωση.

Στόχος είναι η πλατφόρμα να ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων, ενώ κάθε ενέργεια θα καταγράφεται στον ηλεκτρονικό φάκελο ψηφιακά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, υπό την εποπτεία υπαλλήλων του Κτηματολογίου.

Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργείται ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος, από την αρχική αίτηση έως την οριστική απόφαση και την ενσωμάτωσή της στον κτηματολογικό χάρτη.

Για παράδειγμα, η πρώτη ενημέρωση των εμπλεκόμενων ιδιοκτητών από τις αλλαγές θα γίνεται με φυσική παρουσία δικαστικού επιμελητή, το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από τον αιτούντα, όπως και συνολικά η επικοινωνία με τους όμορους ιδιοκτήτες, μέσω και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είκοσι ημέρες είναι η προθεσμία που θα έχει ο ιδιοκτήτης να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων για τη μεταβολή που επιθυμεί και 30 ημέρες μετά την ενημέρωση η προθεσμία που έχουν αυτοί να προσφύγουν στην πλατφόρμα Metavoles και να εκφράσουν ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις τους.

Στην περίπτωση αυτή, η διαφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα τεχνικά και νομικά στοιχεία. Εάν είναι πλήρως αιτιολογημένη, θα εντάσσεται στον δημιουργηθέντα ηλεκτρονικό φάκελο και ο ιδιοκτήτης που υποβάλλει την αντίρρηση θα ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι μηχανικοί και τα δικαστήρια

Το ξεκαθάρισμα των υποθέσεων αυτών επιταχύνεται με τη χρήση ειδικευμένων επιστημόνων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση και θα αναλαμβάνουν την εξέταση των αιτημάτων.

Πρόκειται για μηχανικούς του Ελληνικού Κτηματολογίου ή ιδιώτες μηχανικούς που θα διαθέτουν την ιδιότητα του πιστοποιημένου μηχανικού Κτηματολογίου.

Η απόφαση που θα εκδίδουν θα μετατρέπεται σε ψηφιακό αρχείο σε μορφή PDF και θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή. Η έντυπη εκτύπωσή της θα αποτελεί επίσημο αντίγραφο, ενώ η απόφαση θα ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης.

Εάν, ωστόσο, αμφισβητείται από τους εμπλεκόμενους και η κρίση του μηχανικού, είτε ο αιτών είτε οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης και της διόρθωσης στο δευτεροβάθμιο όργανο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Εκεί την απόφαση θα αναλαμβάνουν ένας πιστοποιημένος μηχανικός Κτηματολογίου και ένας δικηγόρος με έμμισθη εντολή ή αρμόδιος νομικός υπάλληλος, οι οποίοι δεν θα έχουν συμμετάσχει στην έκδοση της αρχικής απόφασης και θα επιλέγονται τυχαία, με αλγοριθμική κλήρωση.

Εάν μετά και το δευτεροβάθμιο όργανο συνεχίζει να υπάρχει αντίρρηση και διαφωνία, θα δίνεται η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Όταν ολοκληρωθούν όλα τα στάδια και η διόρθωση οριστικοποιηθεί, η μεταβολή θα περνά στην ψηφιακή χωρική βάση δεδομένων, ώστε να ενημερώνεται ο κτηματολογικός χάρτης.

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