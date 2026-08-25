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Η εικόνα των πάγκων στις λαϊκές αγορές αλλάζει, καθώς τίθενται νέοι κανόνες τόσο για την ταυτοποίηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών όσο και για τα προϊόντα που έχουν δικαίωμα να διαθέτουν. Το νέο πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένη σήμανση σε εμφανές σημείο, περισσότερα στοιχεία για την ιδιότητα του πωλητή και σαφείς προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να προσθέσουν ή να αλλάξουν προϊόντα στην άδειά τους.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στη νέα Υπουργική Απόφαση 66390, η οποία τροποποιεί το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5023 Β΄/11.08.2026.

Στόχος των αλλαγών είναι να καταστεί σαφέστερο το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι πωλητές, αλλά και να μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει ευκολότερα ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε πάγκο, με ποια ιδιότητα δραστηριοποιείται και ποια είναι τα βασικά στοιχεία της άδειάς του.

Οι νέοι κανόνες διαχωρίζουν τις υποχρεώσεις των παραγωγών από εκείνες των επαγγελματιών πωλητών, ενώ παράλληλα ρυθμίζουν τη διαδικασία μεταβολής των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις άδειες.

Οι προϋποθέσεις για αλλαγή προϊόντων

Για τους παραγωγούς πωλητές προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης νέων προϊόντων ή αλλαγής εκείνων που ήδη περιλαμβάνονται στην άδειά τους, χωρίς όμως η διαδικασία να μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε και χωρίς περιορισμούς.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από τη χορήγηση της άδειας. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα έτος από την προηγούμενη αντίστοιχη αίτηση του παραγωγού.

Για την έγκριση της μεταβολής απαιτείται επίσης η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων που αποδεικνύουν την παραγωγική δραστηριότητα, καθώς και τις ποσότητες των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν προς πώληση.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται, πάντως, στη διαδικασία που αφορά την άδεια υπαίθριου εμπορίου. Ο παραγωγός θα πρέπει παράλληλα να έχει δηλώσει τη σχετική δραστηριότητα στην αρμόδια φορολογική αρχή, προσθέτοντας και τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Με αυτόν τον τρόπο, τα προϊόντα που εμφανίζονται στην άδεια και διατίθενται στον πάγκο θα πρέπει να συνδέονται με την επίσημα δηλωμένη δραστηριότητα του παραγωγού.

Νέες πινακίδες στους πάγκους των παραγωγών

Ιδιαίτερα εμφανής για τους καταναλωτές θα είναι η αλλαγή που αφορά τη σήμανση των πάγκων στις λαϊκές αγορές.

Κάθε παραγωγός θα πρέπει να διαθέτει σε ευδιάκριτο σημείο σταθερή πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον ενός μέτρου επί 0,40 μέτρα, ώστε τα βασικά στοιχεία του να είναι άμεσα ορατά στους πολίτες που πραγματοποιούν τις αγορές τους.

Στην πινακίδα θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η ιδιότητα του πωλητή.

Θα ακολουθούν το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός της άδειας και ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση από την οποία προέρχονται τα προϊόντα.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο παρουσίασης των στοιχείων των παραγωγών και επιτρέπει στον καταναλωτή να διαπιστώνει άμεσα εάν αγοράζει από παραγωγό και από ποια περιοχή προέρχεται η δραστηριότητά του.

Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες πωλητές

Ανάλογη υποχρέωση σήμανσης καθιερώνεται και για τους επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών.

Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει σταθερή και εμφανής πινακίδα στον πάγκο, με βασική διαφορά την αναγραφή της ένδειξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ», ώστε να διαχωρίζεται ξεκάθαρα η συγκεκριμένη κατηγορία από εκείνη των παραγωγών.

Στην ίδια πινακίδα θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του επαγγελματία πωλητή, ο αριθμός της άδειάς του και ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ.

Το νέο πλαίσιο προσδιορίζει παράλληλα τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες, βάζοντας σαφέστερα όρια ως προς το αντικείμενο της κάθε άδειας και τη δυνατότητα διάθεσης διαφορετικών ειδών.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να καλυφθούν οι ιδιαίτερες προβλέψεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην πράξη, οι αλλαγές δημιουργούν ένα περισσότερο τυποποιημένο σύστημα λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Παραγωγοί και επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια την ιδιότητά τους, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν μπροστά τους περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο από τον οποίο αγοράζουν.

Παράλληλα, η σύνδεση των μεταβολών μιας άδειας με συγκεκριμένες χρονικές προϋποθέσεις, στοιχεία παραγωγής και φορολογικούς ΚΑΔ επιχειρεί να περιορίσει τις ασάφειες γύρω από τα προϊόντα που μπορεί να διαθέτει κάθε πωλητής.

Έτσι, η νέα σήμανση στους πάγκους αποτελεί την πιο ορατή πλευρά μιας ευρύτερης αλλαγής στο καθεστώς των λαϊκών αγορών, η οποία αφορά τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών όσο και τους κανόνες δραστηριοποίησης παραγωγών και επαγγελματιών.

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