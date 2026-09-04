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Στη φιλοσοφία των μη αποσπασματικών μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, που υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα σαφές, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας.

Μιλώντας στο Συνέδριο της «Η», με τίτλο: «Η Ελλάδα του αύριο – Redefining Growth in Southeastern Europe», ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε σε μία στρατηγική «στην οποία κάθε πολίτης – επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος – να μπορεί να δει τον εαυτό του».

Υπογράμμισε πως «η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη. Είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, σε όλους. Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι κάθε επιλογή που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσει τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς», είπε.

«Πέρασε μόλις ένας χρόνος από τότε που είχα βρεθεί ξανά σε αυτό εδώ το βήμα, αλλά νομίζω ότι ζούμε σε εποχές που ο ένας χρόνος μπορεί να μοιάζει με δεκαετία, αν αναλογιστούμε τις διεθνείς εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει», σημείωσε ο υπουργός. Τόνισε, ότι «στη δική μας φιλοσοφία, μια τετραετία δεν είναι διάνυσμα και χρόνος, είναι πορεία και στόχος. Και δεν είναι απλός στόχος, αλλά η προϋπόθεση για να βρεθεί η χώρα στη νέα εποχή η οποία ξημερώνει παγκοσμίως. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι που χρειαζόμαστε ισχυρή διακυβέρνηση και ένα στιβαρό χέρι στο τιμόνι της χώρας».

«Λέγεται συχνά ότι η πολιτική αφορά τον βραχύ χρόνο, όμως η οικονομία αφορά τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές μιας χώρας. Από αυτή τη μερική ασυμφωνία είναι που προκύπτουν τα προβλήματα». Είπε χαρακτηριστικά πως «κάποιες πολιτικές παρατάξεις προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την ασυμφωνία μέσω του οικονομικού λαϊκισμού, με πλειοδοσία ανεδαφικών υποσχέσεων. Εγώ θα πω, το είδαμε πριν από μερικές ημέρες». Και πρόσθεσε, ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεταβολίσει τα σκληρά μαθήματα του παρελθόντος και γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται ένα ανεύθυνο παρόν να υπονομεύει ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Θέλουμε το μέλλον να ανήκει στο σήμερα, όχι σε ένα ναρκοθετημένο αύριο».

Ο υπουργός υπογράμμισε πως η εμπιστοσύνη αποτελεί την ισχυρότερη βάση μιας οικονομίας και σημείωσε πως από το 2019 μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια διαδρομή που λίγοι θα προέβλεπαν. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αναπτύσσεται εδώ και καιρό με ρυθμούς περίπου διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται φέτος στο 2% και τις επενδύσεις να έχουν αυξηθεί κατά 12,1% μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συνέχισε κάνοντας αναφορά στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των εξαγωγών και πρόσθεσε πως το δημόσιο χρέος, που είχε φτάσει κοντά στο 210% μετά την πανδημία, τείνει προς το 136,8% του ΑΕΠ φέτος, με σαφή τάση να βρεθεί κάτω από το 120% μέχρι το 2030.

Ειδική αναφορά έκανε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει «ούτε ένα καλό επιχείρημα» για τη μη πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Μάλιστα, σημείωσε πως το ισχυρότερο επιχείρημα είναι ηθικό: το γεγονός πως τα χρέη των προηγούμενων γενεών δεν πρέπει να περνούν στις επόμενες.

Ο υπουργός τόνισε πως «η πρόοδος των μακροοικονομικών μεγεθών πρέπει όντως να αντανακλάται στην πραγματική ανακούφιση όλων των πολιτών, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις στην καθημερινότητά τους. Και είμαι σίγουρος ότι θα φανεί αυτό στις αυριανές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ». Συμπλήρωσε πως θα πρόκειται για τη συνέχεια μιας σειράς παρεμβάσεων που έχουν ήδη γίνει τα προηγούμενα χρόνια και «που δεν πρέπει να ξεχνάμε».

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