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Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κόκκινα χρέη και η προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται σε εφαρμογή μέσα στον Σεπτέμβριο, δίνοντας στους οφειλέτες μια νέα δυνατότητα διαχείρισης των υποχρεώσεών τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται το νέο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης θα μπορεί να διατηρήσει την πρώτη κατοικία του, εφόσον επιλέξει τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών του.

Η νέα διαδικασία αλλάζει σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού της ρύθμισης, καθώς για πρώτη φορά το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα καθορίζονται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι το σύνολο της περιουσιακής του κατάστασης.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προϋποθέσεις για πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς η διατήρηση της κατοικίας αποσυνδέεται από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και συνδέεται περισσότερο με την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής.

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Η επιλογή προστασίας της κύριας κατοικίας δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης αποφασίζει μόνος του ποια ακίνητα θα διατηρήσει και ποια θα εκποιηθούν.

Με την υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αντιπρόταση, η οποία μπορεί να προβλέπει την πώληση άλλων ακινήτων του οφειλέτη, πέραν της κύριας κατοικίας, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεών τους.

Η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των δόσεων αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, ενώ η ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων ενσωματώνεται ως όρος της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.

Ο οφειλέτης διατηρεί πάντως το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση των πιστωτών. Σε περίπτωση αποδοχής, υπογράφεται σύμβαση ρύθμισης, η οποία προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας, με βασική προϋπόθεση τη συνεπή τήρηση των συμφωνημένων όρων.

Η νέα δυνατότητα έρχεται να προστεθεί στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όπως οι 72 δόσεις, οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό και η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού.

Ρυθμίσεις και για μικρότερες οφειλές

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και για οφειλές μικρότερες των 5.000 ευρώ, όταν αυτές αφορούν συνολικά χρέη προς το Δημόσιο, τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Έτσι, ένας πολίτης με συνολικές οφειλές 6.000 ή 7.500 ευρώ μπορεί πλέον να ζητήσει ενιαία ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας. Αντίθετα, χρέη που υπολείπονται ακόμη και κατά ένα ευρώ του ορίου των 5.000 ευρώ παραμένουν εκτός μηχανισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω άλλων διαθέσιμων λύσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις οφειλές προς το Δημόσιο μπορεί να προβλέπεται διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, αλλά και μείωση μέρους της βασικής οφειλής, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε περίπτωσης.

Η τελική πρόταση ρύθμισης δεν διαμορφώνεται από τον ίδιο τον οφειλέτη, αλλά προκύπτει αυτοματοποιημένα μέσω αλγορίθμου που εξετάζει τα εισοδήματα, την περιουσία και τη δυνατότητα αποπληρωμής.

Πάνω από 20 δισ. ευρώ οι ρυθμισμένες οφειλές

Η πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δείχνει ότι η ζήτηση για ρυθμίσεις παραμένει υψηλή. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, οι συνολικές οφειλές που είχαν ενταχθεί σε επιτυχείς ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 66.578 επιτυχείς ρυθμίσεις σε σύνολο 108.230 ολοκληρωμένων αιτημάτων που έχουν αξιολογηθεί στην πλατφόρμα.

Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκαν 2.164 νέες συμφωνίες ρύθμισης, συνολικού ύψους 511 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη χρήση του εργαλείου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αναζητούν λύση για τη διαχείριση συσσωρευμένων υποχρεώσεων.

Η νέα προστασία της κύριας κατοικίας αποτελεί πλέον το επόμενο μεγάλο βήμα στη στρατηγική αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, προσφέροντας στους συνεπείς οφειλέτες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη στέγη τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιήσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

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