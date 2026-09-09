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Με σημαντικά πιο διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο προωθείται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», που έχει στόχο να δώσει σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων. Ο νέος κύκλος αναμένεται να διαθέσει συνολικά 2 δισ. ευρώ, με την έναρξη του προγράμματος να τοποθετείται στον Ιανουάριο του 2027 μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση του ηλικιακού ορίου, καθώς το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε πολίτες από 25 έως 55 ετών, έναντι του ανώτατου ορίου των 50 ετών που ίσχυε στο «Σπίτι μου 2». Η διεύρυνση αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται σε ηλικίες όπου η αγορά πρώτης κατοικίας παραμένει δύσκολη λόγω των υψηλών τιμών.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια – Ποιοι εντάσσονται

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται και στα εισοδηματικά κριτήρια, με το πρόγραμμα να λαμβάνει περισσότερο υπόψη την οικογενειακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά.

για άγαμους, διαζευγμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά. Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί .

για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με επιπλέον προσαύξηση . Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Με βάση τα νέα όρια, ένα ζευγάρι με ένα παιδί μπορεί να έχει εισόδημα έως 42.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με δύο ή τρία παιδιά το ανώτατο όριο αυξάνεται αντίστοιχα σε 49.000 και 56.000 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ με ένα παιδί, τα 46.000 ευρώ με δύο παιδιά και τα 53.000 ευρώ με τρία παιδιά.

Χρηματοδότηση έως 230.000 ευρώ για κατοικίες έως 300.000 ευρώ

Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί και η αύξηση του ανώτατου ποσού του στεγαστικού δανείου. Το πλαφόν ανεβαίνει από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την τράπεζα.

Ενδεικτικά:

Για ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ , το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ.

, το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ. Για ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ , η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως τις 225.000 ευρώ.

, η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως τις 225.000 ευρώ. Για ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ, εφαρμόζεται το ανώτατο όριο των 230.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αγοράς κατοικίας 300.000 ευρώ, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 70.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα μεταβίβασης και οι λοιπές επιβαρύνσεις της αγοραπωλησίας.

Ωστόσο, η ένταξη στο πρόγραμμα δεν συνεπάγεται αυτόματη χορήγηση δανείου. Η τελική έγκριση θα εξαρτάται από τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε υποψήφιου από την τράπεζα.

Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά ακινήτου

Το νέο πρόγραμμα διευρύνει και το εύρος των ακινήτων που μπορούν να αποκτηθούν. Η ανώτατη αξία κατοικίας αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές συνθήκες της αγοράς κατοικίας.

Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη προσαρμογή στα τετραγωνικά μέτρα για πολύτεκνες οικογένειες, πέρα από το βασικό όριο των 150 τ.μ.. Το ακριβές πλαίσιο για την επιπλέον επιφάνεια δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Περισσότεροι δικαιούχοι στο νέο στεγαστικό πρόγραμμα

Το «Σπίτι μου 3» επιχειρεί να διευρύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την πρώτη κατοικία, συνδυάζοντας υψηλότερα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη ηλικιακή κάλυψη και δυνατότητα αγοράς ακριβότερων ακινήτων.

Οι αλλαγές στο ηλικιακό όριο, το ποσό του δανείου και την αξία των επιλέξιμων κατοικιών αποτελούν τις βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, με στόχο περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε στεγαστική χρηματοδότηση.

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