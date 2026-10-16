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Mε τον Yπουργό Οικονομικών της Κίνας, Lan Fo’an, και τον Διοικητή της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, Pan Gongsheng, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στην Μπανγκόκ, ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης, Βάλντις Ντομπρόβσκις, στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε η καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών για μακροοικονομικά ζητήματα.

Στόχος είναι η συνολική εξέταση των οικονομικών πολιτικών, με έμφαση στις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες, στις βαθύτερες αιτίες τους και στην ανάγκη ομαλής εξισορρόπησής τους, προς όφελος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς στη σημερινή διεθνή συγκυρία, η προβλέψιμη συνεργασία και ο διάλογος στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαφύλαξη της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

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