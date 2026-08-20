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Οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τις καταβολές να προγραμματίζονται σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με το αν οι δικαιούχοι προέρχονται από Ταμεία μισθωτών ή μη μισθωτών.

Οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 26 Αυγούστου 2026, ενώ το δεύτερο κύμα θα ακολουθήσει στις 28 Αυγούστου 2026. Το χρονοδιάγραμμα ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

Οι συνταξιούχοι χρειάζεται επομένως να ελέγξουν σε ποια κατηγορία ανήκουν, καθώς από αυτήν εξαρτάται η ημερομηνία κατά την οποία θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Οι πληρωμές στις 26 Αυγούστου

Στις 26 Αυγούστου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων των πρώην Ταμείων μη μισθωτών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Παράλληλα, στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Οι πληρωμές στις 28 Αυγούστου

Το δεύτερο κύμα πληρωμών θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2026 και αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πληρωμές των συντάξεων Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις, με τους δικαιούχους να βλέπουν τις πιστώσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης.

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