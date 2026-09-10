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Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η δράση για την αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία πραγματοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους της αγοράς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει το υπουργείο, η προσπάθεια περιορισμού της επιβάρυνσης των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης συνεχίζεται, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να επισημαίνει ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση λόγω των διεθνών και γεωπολιτικών πιέσεων που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.

Μειώσεις σε επώνυμα προϊόντα και βασικές κατηγορίες

Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι περισσότεροι από 20% των κωδικών που περιλαμβάνονται στη λίστα των επώνυμων προϊόντων παρουσιάζουν διψήφια τελική μείωση τιμής. Συγκεκριμένα, 191 προϊόντα έχουν καταγράψει υποχώρηση 10% ή μεγαλύτερη, 76 κωδικοί εμφανίζουν μείωση άνω του 15%, ενώ σε 40 περιπτώσεις η πτώση ξεπερνά το 20%.

Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις σε 11 κωδικούς, όπου η αποκλιμάκωση των τιμών φτάνει ή ξεπερνά το 30%, ενώ η υψηλότερη καταγεγραμμένη μείωση σε συγκεκριμένο προϊόν ανέρχεται στο 44%.

Η μέση συμβολή των αλυσίδων λιανικής διαμορφώνει τη συνολική τελική μείωση περίπου στο 9%. Στις επιμέρους κατηγορίες, τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζουν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, με 143 κωδικούς και μέση πτώση 8,7%. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη μέση μείωση εμφανίζουν οι σάλτσες, οι μουστάρδες και οι μαγιονέζες, με την υποχώρηση να φτάνει στο 17,2%, ενώ σημαντική είναι και η αποκλιμάκωση στις σοκολάτες, με μέση μείωση 12,5%.

Οι κατηγορίες με τους περισσότερους κωδικούς που συμμετέχουν στη δράση είναι:

Προϊόντα προσωπικής υγιεινής: 146 κωδικοί

προσωπικής υγιεινής: 146 κωδικοί Γαλακτοκομικά και αυγά: 143 κωδικοί

Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια: 100 κωδικοί

Καθαριστικά και απορρυπαντικά: 77 κωδικοί

Αλλαντικά: 72 κωδικοί

Υποχώρηση τιμών στα σχολικά είδη

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η μείωση των τιμών στα σχολικά προϊόντα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 9 στους 10 κωδικούς εμφανίζουν διψήφιες μειώσεις, καθώς από τους 403 συνολικά ελεγχόμενους κωδικούς, οι 373 έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 10%.

Η μέση μείωση στα σχολικά είδη διαμορφώνεται στο 12%, ενώ περισσότεροι από 40 κωδικοί παρουσιάζουν πτώση άνω του 20%. Η μεγαλύτερη μείωση αγγίζει περίπου το 36%.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τα τετράδια, τα μπλοκ και τα προϊόντα χαρτιού καταγράφουν τη μεγαλύτερη μέση αποκλιμάκωση, η οποία φτάνει το 17%. Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί κωδικοί της συγκεκριμένης κατηγορίας εμφανίζουν μειώσεις υψηλότερες του 20%.

Η εικόνα στα κρέατα και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Στα νωπά κρέατα, πάνω από ένας στους τέσσερις κωδικούς παρουσιάζει διψήφια μείωση, ενώ η μεγαλύτερη πτώση φτάνει το 28%. Οι σημαντικότερες μειώσεις εντοπίζονται κυρίως στο κοτόπουλο και τα πουλερικά, αλλά και σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης όπως το μοσχάρι και το χοιρινό.

Παράλληλα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 8%, με 94 κωδικούς να παρουσιάζουν υποχώρηση τιμών τουλάχιστον 10%. Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωση στην κατηγορία φτάνει το 33%.

Οι σημαντικότερες μέσες μειώσεις εντοπίζονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως:

Γλυκά και σνακ: περίπου 9,3%

Χαρτικά οικιακής χρήσης: περίπου 9,2%

Καθαριστικά και προϊόντα οικιακής φροντίδας: περίπου 9%

Σάλτσες και συνοδευτικά: περίπου 8,7%

Η πρωτοβουλία συνεχίζεται με στόχο τη διατήρηση της αποκλιμάκωσης των τιμών και τη στήριξη των καταναλωτών.

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