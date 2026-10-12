Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σαφή όρια στον τρόπο με τον οποίο τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση εργαζομένων επιχειρεί να θέσει το υπουργείο Εργασίας μέσα από νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες και ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/2831 για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Κεντρικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα μπορούν να αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να αποκτούν ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή να λαμβάνουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση κρίσιμες αποφάσεις για την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρέλαβε ήδη το πόρισμα της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, το οποίο έχει αποσταλεί στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. Το επόμενο βήμα θα είναι συνάντηση στο υπουργείο, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις πριν από την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου.

«Κόκκινη γραμμή» στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ο πρώτος βασικός άξονας αφορά τα δεδομένα που θα επιτρέπεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αλγοριθμικά συστήματα διαχείρισης προσωπικού.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο προβλέπει απαγορεύσεις στην επεξεργασία ιδιαίτερα ευαίσθητων πληροφοριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δεδομένα που σχετίζονται με τη συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση του εργαζομένου, τις ιδιωτικές συνομιλίες του, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και την υγεία του.

Παράλληλα, ενισχύεται η υποχρέωση διαφάνειας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποια αυτοματοποιημένα συστήματα χρησιμοποιούνται, ποια δεδομένα επεξεργάζονται και με ποιον τρόπο αυτά επηρεάζουν τη διαχείριση της εργασίας τους.

Προβλέπεται επίσης αξιολόγηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών στους εργαζομένους.

Ανθρώπινη παρέμβαση στις κρίσιμες αποφάσεις

Ο δεύτερος άξονας αφορά ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που δημιουργεί η είσοδος της AI στους χώρους εργασίας: μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εξουσία ενός αλγορίθμου απέναντι στον εργαζόμενο.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι σημαντικές αποφάσεις δεν θα μπορούν να αφήνονται αποκλειστικά στα αυτοματοποιημένα συστήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη εποπτεία.

Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα να ζητήσει εξήγηση για μια απόφαση που ελήφθη μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος, καθώς και να απαιτήσει την επανεξέτασή της από άνθρωπο.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποτραπεί το ενδεχόμενο αποφάσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά την εργασιακή κατάσταση ενός προσώπου να λαμβάνονται από έναν αλγόριθμο χωρίς δυνατότητα αμφισβήτησης ή ουσιαστικού ελέγχου.

Ρόλος και στους εκπροσώπους των εργαζομένων

Το νομοσχέδιο ενισχύει παράλληλα τον ρόλο των εργαζομένων πριν ακόμη τεθούν σε λειτουργία τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Προβλέπεται αξιολόγηση των αλγοριθμικών συστημάτων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από την εισαγωγή τους στον χώρο εργασίας.

Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο επιχειρεί έτσι να διαμορφώσει κανόνες για μια αγορά εργασίας στην οποία η αλγοριθμική διαχείριση προσωπικού αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο, θέτοντας ως βασικές δικλίδες ασφαλείας τη διαφάνεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης στις αποφάσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: Πώς τα υψηλότερα επιτόκια θα ασκήσουν πίεση σε μετοχές και ακίνητα

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Τι απαντά στη WSJ για τον Έρικ Ντίτερς – «Μου χρωστάει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες»

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σουπερμάρκετ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ