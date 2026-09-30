Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο MEGANews Radio 104,6 και στους δημοσιογράφους Δήμο Βερύκιο και Δημήτρη Αλφιέρη, χαρακτηρίζοντάς τα «κρίσιμες παρεμβάσεις».

«Και οι 120 δόσεις και η επιδότηση των 20 λεπτών στο diesel και η επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμες παρεμβάσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να διαφωνήσει με αυτές. Πρέπει όλοι να τις υποστηρίξουμε γιατί είναι σωστές για τη χώρα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο δύο εβδομάδων, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η στήριξη κάθε ελληνικής οικογένειας, ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας και στις ορεινές περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Παρέμβαση στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Σήμερα εκδηλώθηκε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν. Είναι μια καμπάνα, η οποία πρέπει να ακουστεί πολύ ηχηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η πρόταση αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ που προέκυψαν λόγω των αυξημένων τιμών, για έκτακτες δράσεις στήριξης της κοινωνίας, αλλά και την εξαίρεση των έκτακτων μέτρων από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

«Νομίζω ότι είναι λογικό και αναγκαίο αίτημα. Εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία της λογικής στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και πρέπει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτό», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στήριξη μεσαίας τάξης και επενδύσεις

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι τα μέτρα αφορούν τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά ασθενέστερους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούει τις ανάγκες της κοινωνίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πιο ουσιαστική κοινωνική πολιτική είναι «οι δουλειές και οι καλύτεροι μισθοί», αναφέροντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στη μεταφορά της οικονομίας προς τη βιομηχανία και την καινοτομία.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο υποστηρίζει 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 60.000 στη βιομηχανία.

Έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης του κλάδου.

«Θέλουμε να έχουμε ξανά ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγοεπισκευή. Είναι κρίμα η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες δύο-τρεις χώρες της παγκόσμιας ναυτιλίας και να μην είναι πολύ ισχυρή και στη ναυπηγική βιομηχανία», σημείωσε.

Τοποθέτηση για τις δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα διαφέρουν από τις σημερινές μετρήσεις, καθώς, όπως είπε, υπάρχει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει τελική θέση.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα βρεθούν μπροστά σε ένα «πραγματικό σταυροδρόμι», επιλέγοντας τη συνέχεια της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει «με τις πράξεις και την πολιτική της» να εκπροσωπεί το σύνολο της κοινωνίας, τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους.

Διαβάστε ακόμη

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έως 50% έκπτωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα

Monte dei Paschi: Το σχέδιο του Λοβάλιο για έναν νέο τραπεζικό πρωταθλητή στην Ιταλία

Χρέος 52 δισ. δολαρίων – Ο μεγάλος πονοκέφαλος της Paramount μετά το deal με τη Warner

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ