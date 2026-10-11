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Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται για πολλές πολυκατοικίες η κάλυψη των βασικών εξόδων ενόψει του χειμώνα, καθώς στα ήδη συσσωρευμένα απλήρωτα κοινόχρηστα έρχεται να προστεθεί η σημαντική επιβάρυνση από το κόστος της θέρμανσης. Η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό στους διαχειριστές και στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των κοινοχρήστων, καθώς αρκετά νοικοκυριά δυσκολεύονται ήδη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά το κόστος με το οποίο θα ξεκινήσει η φετινή περίοδος θέρμανσης. Η αναμενόμενη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου δημιουργεί φόβους ότι οι οφειλές θα αυξηθούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να καταστεί ακόμη δυσκολότερη η συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνται για την προμήθεια καυσίμου και την ομαλή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης.

Η ανησυχία είναι ήδη εμφανής σε αρκετές οικοδομές, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοχρήστων. Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις όσο πλησιάζει η έναρξη της περιόδου θέρμανσης, καθώς οι ανάγκες των πολυκατοικιών αυξάνονται και μαζί τους μεγαλώνει και η οικονομική πίεση στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές.

Στα 1.950-2.000 ευρώ ο τόνος πετρελαίου θέρμανσης

Ενδεικτική της μεγάλης επιβάρυνσης είναι η σύγκριση με την περυσινή περίοδο. Ο τόνος του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι κόστιζε περίπου 1.200-1.300 ευρώ, ενώ με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί κοντά στα 1.950-2.000 ευρώ.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε σημαντικά υψηλότερο κόστος για τις πολυκατοικίες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, ιδιαίτερα σε εκείνες όπου υπάρχουν ήδη καθυστερήσεις στις πληρωμές. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο όταν κάποιοι ένοικοι αδυνατούν να καταβάλουν το ποσό που τους αναλογεί και ζητούν διακανονισμό των οφειλών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι η ανάγκη για ρύθμιση των χρεών φαίνεται να αφορά σε σημαντικό βαθμό και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών τους εξόδων.

Η θέρμανση αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, βασική ανάγκη και οι πολυκατοικίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα καύσιμα. Ωστόσο, η δυνατότητα των ενοίκων να ανταποκριθούν οικονομικά δεν είναι δεδομένη.

Μειωμένο ενδιαφέρον για παραγγελίες πετρελαίου

Ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει την αβεβαιότητα είναι η περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Το ενδιαφέρον για την προμήθεια καυσίμου εμφανίζεται μειωμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία παραγγελία από την πλευρά των πολυκατοικιών, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή περίοδος.

Η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι αποφάσεις για τη συγκράτηση των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να κινηθούν σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά μέτρα στην αντλία, ώστε να περιοριστεί άμεσα η τελική τιμή που καταβάλλουν οι καταναλωτές. Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με το ύψος της παρέμβασης να συνδέεται με τις διεθνείς τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί εκείνη την περίοδο.

Για τις πολυκατοικίες, πάντως, το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ύψος της τιμής του πετρελαίου. Κρίσιμος παράγοντας θα είναι και η δυνατότητα των ενοίκων να συμμετέχουν στις δαπάνες. Όσο περισσότερες είναι οι καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινοχρήστων, τόσο δυσκολότερη γίνεται η συγκέντρωση των χρημάτων για την αγορά καυσίμων.

Έτσι, ο φετινός χειμώνας μπορεί να δοκιμάσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές αντοχές των πολυκατοικιών, με το κόστος θέρμανσης και τα απλήρωτα κοινόχρηστα να αποτελούν δύο προβλήματα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.

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