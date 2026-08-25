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Η Amazon ενισχύει σημαντικά το πρόγραμμα παραδόσεων με drones, επιδιώκοντας να μετατρέψει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια ως φιλόδοξο πείραμα σε υπηρεσία μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα διευρύνει τη δραστηριότητα της Prime Air σε πόλεις τουλάχιστον πέντε επιπλέον αμερικανικών πολιτειών. Μέχρι το τέλος του έτους, drones αναμένεται να ξεκινήσουν παραδόσεις από αποθήκες στα προάστια του Σικάγο και της Ατλάντα, καθώς και στις μητροπολιτικές περιοχές του Κλίβελαντ και Συρακούσες της Νέας Υόρκης.

Σήμερα, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από 11 σημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων περιοχές του Χιούστον και του Ντάλας, καθώς και προάστια του Φοίνιξ.

Από 11 σημεία σε σχεδόν 500 πόλεις

Εκπρόσωπος της Amazon δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσα από τα νέα σημεία θα έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2026. Σύμφωνα, πάντως, με την εταιρεία, η Prime Air αναμένεται να επεκταθεί σε σχεδόν 500 πόλεις και κωμοπόλεις στις ΗΠΑ, αυξάνοντας περίπου κατά έξι φορές τη σημερινή γεωγραφική της παρουσία.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί σημαντική διεύρυνση για ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί ήδη από το 2013 από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Τότε, ο ίδιος είχε εκτιμήσει ότι μέσα σε διάστημα πέντε ετών τα drones θα μπορούσαν να πραγματοποιούν παραδόσεις πακέτων απευθείας στους πελάτες.

Στην πράξη, ωστόσο, η υλοποίηση του εγχειρήματος αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη. Κατά την επόμενη δεκαετία, η Amazon δοκίμασε διαδοχικές γενιές drones, ήρθε αντιμέτωπη με ατυχήματα στη διάρκεια δοκιμαστικών πτήσεων και αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τους αρχικούς της σχεδιασμούς, προσαρμόζοντάς τους στις απαιτήσεις ασφαλείας και στους περιορισμούς του διαθέσιμου εναέριου χώρου. Οι συγκεκριμένες συνθήκες καθιστούν τις προαστιακές περιοχές περισσότερο κατάλληλες για παραδόσεις με drones σε σύγκριση με τα πυκνοδομημένα κέντρα των πόλεων.

Το drone MK30

Η σημερινή τεχνολογική πλατφόρμα της Amazon βασίζεται στο MK30, ένα drone με έξι έλικες, το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται εσωτερικά από την ίδια την εταιρεία. Το MK30 απογειώνεται και προσγειώνεται κατακόρυφα, με τρόπο αντίστοιχο ενός ελικοπτέρου, ενώ η εμβέλειά του φτάνει περίπου τα 7,5 μίλια, δηλαδή περίπου τα 12 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει η Amazon, το MK30 έχει ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις στη διάρκεια του 2026. Ο αριθμός αυτός είναι αισθητά μεγαλύτερος από εκείνον των προηγούμενων ετών, όταν οι πτήσεις γίνονταν κυρίως από δοκιμαστικές εγκαταστάσεις στην Καλιφόρνια και το Τέξας, οι οποίες στο μεταξύ έχουν κλείσει.

Για τα μέλη του Prime, η χρέωση για παράδοση μέσω drone ανέρχεται στα 2,99 δολάρια, ενώ για παραγγελίες αξίας τουλάχιστον 50 δολαρίων η υπηρεσία παρέχεται χωρίς επιπλέον κόστος. Για όσους πελάτες δεν είναι συνδρομητές του Prime, η χρέωση διαμορφώνεται στα 4,99 δολάρια.

Η κούρσα με τη Walmart

Η Amazon, πάντως, δεν είναι η μόνη μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου που επενδύει δυναμικά στις παραδόσεις μέσω drones. Η Walmart έχει επίσης ανακοινώσει σημαντική επέκταση των αντίστοιχων υπηρεσιών της, με αποτέλεσμα ο αμερικανικός εναέριος χώρος να μετατρέπεται σε ακόμη ένα πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στους δύο λιανεμπορικούς κολοσσούς.

Η Amazon τροποποιεί τις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες της έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις πτήσεις των drones που έχει αναπτύξει η ίδια. Η Walmart εφαρμόζει διαφορετική στρατηγική, καθώς χρησιμοποιεί drones συνεργαζόμενων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η Wing της Alphabet. Τα συγκεκριμένα drones απογειώνονται συνήθως από ειδικά διαμορφωμένα σημεία στους χώρους στάθμευσης των καταστημάτων της.

Η Wing είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι βρίσκεται σε τροχιά ώστε να δραστηριοποιείται από περισσότερα από 270 καταστήματα Walmart, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 40 εκατ. κατοίκους των ΗΠΑ μέσα στο 2027.

Η Amazon επιδιώκει να φτάσει σε αντίστοιχη κλίμακα ακόμη νωρίτερα. Στόχος της είναι οι υπηρεσίες παράδοσης με drones να είναι διαθέσιμες σε 30 εκατ. Αμερικανούς έως το τέλος του 2026.

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