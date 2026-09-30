Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι το μέλλον των συγκρούσεων δεν θα κριθεί μόνο στους αιθέρες ή στην ξηρά, αλλά και στα βάθη των ωκεανών. Κράτη, στρατιωτικές συμμαχίες και αμυντικές εταιρείες διοχετεύουν πλέον σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σχεδιασμένων για υποθαλάσσιες επιχειρήσεις, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ευπάθεια κρίσιμων υποδομών, όπως τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια, οι ενεργειακοί αγωγοί και τα δίκτυα ηλεκτρικής διασύνδεσης που βρίσκονται στον πυθμένα των θαλασσών.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται με την εντεινόμενη ανησυχία γύρω από τον υβριδικό πόλεμο, ο οποίος περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές, εκστρατείες παραπληροφόρησης και οικονομικές πιέσεις.

«Η αλλαγή στη φύση των απειλών έφερε το ζήτημα στο προσκήνιο», δήλωσε στο CNBC η Κάτια Μπέγκο, ανώτερη ερευνήτρια στο Chatham House.

Όπως εξηγεί η ίδια, η ταχύτατη πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και τα αυτόνομα συστήματα ανοίγει νέες δυνατότητες για την υποθαλάσσια επιτήρηση. Από αυτόνομα υποβρύχια οχήματα έως αισθητήρες ενσωματωμένους σε καλώδια στον βυθό, κυβερνήσεις και στρατιωτικές συμμαχίες αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν τις υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζεται η παγκόσμια οικονομία.

«Ολόκληρη η οικονομία μας είναι χτισμένη πάνω σε αυτές τις υποδομές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπέγκο.

Από το Nord Stream στα υποθαλάσσια δίκτυα: Η νέα στρατηγική ανησυχία

Τον Σεπτέμβριο του 2022, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Οι έρευνες που ακολούθησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αγωγοί, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, αποτέλεσαν στόχο σκόπιμης δολιοφθοράς.

Το περιστατικό αυτό, σε συνδυασμό με ζημιές που έχουν καταγραφεί σε άλλες υποθαλάσσιες υποδομές, από την Αρκτική έως την περιοχή κοντά στην Ταϊβάν, επανέφερε στο επίκεντρο μια ευπάθεια που είχε σε μεγάλο βαθμό παραμεληθεί μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

«Το ζήτημα είχε αγνοηθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πλέον υπάρχει πολύ χαμένο έδαφος που πρέπει να καλυφθεί», σημείωσε η Μπέγκο.

Το μέγεθος της πρόκλησης είναι τεράστιο. Σύμφωνα με την TeleGeography, εταιρεία ερευνών για τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στις αρχές του 2026 βρίσκονταν σε λειτουργία παγκοσμίως περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων.

Παράλληλα με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναπτύσσεται ένα νέο πλέγμα υποθαλάσσιων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία συνδέουν αγορές ηλεκτρισμού και μεταφέρουν στην ξηρά την ενέργεια που παράγεται από υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Τα drones αλλάζουν και τον πόλεμο κάτω από την επιφάνεια

Η ευρεία χρήση εναέριων drones στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει ήδη αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα αυτόνομα συστήματα μπορούν να αλλάξουν τη φύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με ειδικούς, είναι η μεταφορά αυτής της τεχνολογικής επανάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η Μπέγκο χαρακτηρίζει τον υποθαλάσσιο χώρο «το επόμενο πεδίο», καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι εταιρείες εξετάζουν νέες μορφές επιτήρησης, προστασίας αλλά και επιχειρησιακής δράσης στον βυθό.

Τα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα, οι αισθητήρες μεγάλης εμβέλειας και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επιτρέψουν τη συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων σημείων χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας.

Η Fincantieri επενδύει στη νέα αγορά του υποθαλάσσιου πολέμου

Οι αμυντικές εταιρείες προετοιμάζονται ήδη για αυτή τη νέα εποχή.

Η ιταλική ναυπηγική εταιρεία Fincantieri ανακοίνωσε τον Ιούλιο σχέδια για την απόκτηση πλειοψηφικών πακέτων σε τέσσερις εταιρείες, έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της σε:

υποβρύχια drones και drones επιφανείας

θαλάσσιες έρευνες

υποθαλάσσιες επικοινωνίες

τεχνολογίες παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει την εμπειρία της που ξεπερνά τον έναν αιώνα στον χώρο των υποβρυχίων, ώστε να περάσει από τον παραδοσιακό «συμβατικό υποθαλάσσιο κόσμο» σε έναν νέο «μη συμβατικό» χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει μικρότερα υποβρύχια, αυτόνομα οχήματα και προηγμένα δίκτυα επικοινωνιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fincantieri, Πιερομπέρτο Φολτζιέρο, δήλωσε στο CNBC ότι οι υποθαλάσσιες τηλεπικοινωνίες αποτελούν «τον πραγματικό καταλύτη αυτού του νέου οικοσυστήματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο μέλλον τα πλοία επιφανείας ενδέχεται να λειτουργούν ως «μητρικά πλοία», τα οποία θα συντονίζουν ένα δίκτυο αυτόνομων οχημάτων που θα επιχειρούν στον πυθμένα αλλά και σε ολόκληρη τη στήλη του νερού.

Οι αμυντικοί κολοσσοί διεκδικούν θέση στη νέα αγορά

Η Fincantieri δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύει στον νέο αυτό τομέα.

Μεγάλοι αμυντικοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων η γαλλική Thales, έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, όπως:

συστήματα σόναρ

ανθυποβρυχιακό πόλεμο

εντοπισμό ναρκών

αυτόνομα υποβρύχια συστήματα

Παράλληλα, μικρότερες και μεγαλύτερες εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν θέση σε μια αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, οι οποίες αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα σημαντικότερα νέα μέτωπα στρατηγικού ανταγωνισμού.

Διαβάστε ακόμη

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Έως 50% έκπτωση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε όλα τα μεγάλα δίκτυα

Monte dei Paschi: Το σχέδιο του Λοβάλιο για έναν νέο τραπεζικό πρωταθλητή στην Ιταλία

Χρέος 52 δισ. δολαρίων – Ο μεγάλος πονοκέφαλος της Paramount μετά το deal με τη Warner

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ