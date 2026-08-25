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Το ίδιο smartphone, χωρίς καμία διαφοροποίηση στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, μπορεί να πωλείται έως και 1.471 δολάρια ακριβότερα ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η αγορά. Μέσα σε αυτό το διεθνές τοπίο μεγάλων αποκλίσεων, η Ελλάδα απέχει αρκετά από το να θεωρείται μία από τις οικονομικότερες αγορές.

Στη διεθνή κατάταξη του Visual Capitalist, η οποία έχει βασιστεί στα δεδομένα της έκθεσης «Mapping the World’s Prices 2026» της Deutsche Bank Research, η ελληνική αγορά βρίσκεται στη 12η θέση ανάμεσα σε συνολικά 41 αγορές όσον αφορά την τιμή του iPhone 17 Pro με αποθηκευτικό χώρο 256 GB.

Στην Ελλάδα, η τιμή του συγκεκριμένου μοντέλου υπολογίζεται στα 1.566 δολάρια και αντιστοιχεί στο 133% της τιμής που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας καταναλωτής στην Ελλάδα καταβάλλει περίπου 385 δολάρια περισσότερα από έναν καταναλωτή στις ΗΠΑ για να αποκτήσει ακριβώς την ίδια συσκευή.

Πρωταθλήτρια ακρίβειας η Τουρκία

Με σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες, η Τουρκία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα των ακριβότερων αγορών. Το iPhone 17 Pro των 256 GB πωλείται εκεί έναντι 2.592 δολαρίων, δηλαδή σε τιμή που φτάνει το 219% εκείνης που ισχύει στην αμερικανική αγορά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Βραζιλία, όπου η συσκευή κοστίζει 2.260 δολάρια, ενώ τρίτη είναι η Αίγυπτος με τιμή 1.872 δολάρια. Η Ουγγαρία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 1.826 δολάρια και η Νορβηγία ολοκληρώνει την πρώτη πεντάδα, με το κόστος να ανέρχεται στα 1.687 δολάρια.

Στην έκτη θέση συναντάται το Μεξικό με τιμή 1.657 δολάρια και στη συνέχεια ακολουθούν η Σουηδία με 1.601 δολάρια, η Πολωνία με 1.588 δολάρια, η Τσεχία με 1.585 δολάρια και η Φινλανδία με 1.578 δολάρια. Μία θέση υψηλότερα από την Ελλάδα βρίσκεται η Πορτογαλία, όπου η τιμή είναι επίσης 1.566 δολάρια.

Στην άλλη άκρη της κατάταξης, η Ιαπωνία αναδεικνύεται στη φθηνότερη αγορά του δείγματος, καθώς το ίδιο iPhone κοστίζει 1.121 δολάρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη σύγκριση των τιμών, το μοντέλο πωλείται στα 1.181 δολάρια, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και η τιμή στη Νότια Κορέα.

Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές

Οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα δεν σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της ίδιας της συσκευής. Η Apple διαμορφώνει κεντρικά την εμπορική στρατηγική της, ενώ το προϊόν παραμένει ουσιαστικά το ίδιο σε κάθε αγορά. Οι παράγοντες που διαφοροποιούνται είναι η φορολογία, οι δασμοί, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα έξοδα διανομής και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η Τουρκία. Πέρα από την υψηλή φορολογία και την αποδυνάμωση της τουρκικής λίρας, στη χώρα εφαρμόζεται τέλος καταχώρισης IMEI για τις κινητές συσκευές που έχουν αγοραστεί από το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο τέλος έχει ανέλθει στις 54.258 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου στα 1.147 δολάρια, ποσό σχεδόν αντίστοιχο με την τιμή αγοράς ολόκληρου του τηλεφώνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, καθοριστική επίδραση στην τελική τιμή έχει ο ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο 27% και είναι ο υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αντίθετη πλευρά, η Ελβετία αποτελεί τη φθηνότερη ευρωπαϊκή αγορά που περιλαμβάνεται στο δείγμα, γεγονός στο οποίο συμβάλλει και ο χαμηλός ΦΠΑ 8,1%. Στην Ιαπωνία, η εξασθένηση του γιεν συγκρατεί την τιμή όταν αυτή υπολογίζεται σε δολάρια, ενώ στη Νότια Κορέα η ισχυρή παρουσία της Samsung στην εγχώρια αγορά εντείνει τον ανταγωνισμό.

Τι αποκαλύπτει η θέση της Ελλάδας

Παρότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης, η μεταβολή της σχετικής τιμής του iPhone στη χώρα ήταν πιο περιορισμένη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Από το 2017, όταν η Deutsche Bank είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη σύγκριση με βάση τις τιμές του iPhone 7, το ελληνικό premium έναντι της αμερικανικής αγοράς έχει ενισχυθεί κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τη μικρότερη μεταβολή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα.

Το γεγονός αυτό, πάντως, δεν συνεπάγεται ότι η αγορά ενός iPhone είναι οικονομικά προσιτή για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή. Η συγκεκριμένη κατάταξη εξετάζει τις ονομαστικές τιμές των συσκευών και δεν συνυπολογίζει το επίπεδο των μισθών ή την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Κατά συνέπεια, η πραγματική επιβάρυνση για τον καταναλωτή μπορεί να είναι αισθητά μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνει από μόνη της η 12η θέση.

Σε τελική ανάλυση, η τιμή ενός iPhone μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας ασυνήθιστος δείκτης της οικονομικής πραγματικότητας και της πολιτικής που ακολουθεί κάθε χώρα. Πίσω από μία ουσιαστικά ίδια συσκευή βρίσκονται διαφορετικά επίπεδα φορολογίας, διαφορετικές συναλλαγματικές συνθήκες και εμπορικοί περιορισμοί, αλλά κυρίως σημαντικές αποκλίσεις ως προς την οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών να την αγοράσουν.

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