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Για χρόνια, η Silicon Valley πούλησε την τεχνητή νοημοσύνη ως την τεχνολογία που θα αλλάξει την οικονομία, την εργασία και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Τώρα, όμως, οι ίδιοι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κούρσας ζητούν να πατήσουν φρένο, προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πιο ισχυρά μοντέλα μπορεί να κρύβει κινδύνους που ακόμη και οι δημιουργοί τους δυσκολεύονται να ελέγξουν. Είναι μια ειλικρινής έκκληση για περισσότερη ασφάλεια ή μια βολική στρατηγική των τεχνολογικών κολοσσών σε μια περίοδο που οι επενδυτές απαιτούν αποτελέσματα και οι αποτιμήσεις δοκιμάζονται; Το ερώτημα εξετάζει σε ανάλυσή του το Business Insider, φωτίζοντας και την άλλη πλευρά της συζήτησης: ποιοι τελικά ωφελούνται από ένα «φρένο» στην κούρσα της AI.

Φανταστείτε μια φαρμακευτική εταιρεία να περνά σχεδόν τέσσερα χρόνια διαφημίζοντας ένα επαναστατικό φάρμακο που υπόσχεται να θεραπεύσει κάθε ασθένεια. Οι αποδείξεις είναι ακόμη περιορισμένες, τα ερωτήματα πολλά, αλλά η εταιρεία συνεχίζει ακάθεκτη, ενώ οι επενδυτές ποντάρουν ότι βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη ανακάλυψη της εποχής.

Και λίγο πριν από την κυκλοφορία του φαρμάκου, η ίδια εταιρεία αποκαλύπτει ότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο: το φάρμακο μπορεί να είναι δηλητήριο. Και για την ασφάλεια όλων, η ανάπτυξή του πρέπει να επιβραδυνθεί.

Κάπως έτσι μοιάζει η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ύστερα από χρόνια κατά τα οποία οι ηγέτες του κλάδου εξηγούσαν πόσο επαναστατική θα είναι η AI, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Έλον Μασκ της xAI προειδοποιούν τώρα ότι η ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων πρέπει να γίνει με πιο αργούς ρυθμούς, ώστε να αποφευχθεί ένα δυνητικά καταστροφικό μέλλον για την ανθρωπότητα.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι άλλο: πρόκειται πράγματι για ζήτημα ασφάλειας ή μήπως η επιβράδυνση εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ίδιων των μεγάλων εταιρειών;

Μια χρονιά αναταράξεων για την AI

Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι καινούργιες. Αυτό που ξεχωρίζει, όμως, είναι ο συντονισμός των κορυφαίων στελεχών του κλάδου.

Και οι εκκλήσεις για επιβράδυνση έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

Τα data centers προκαλούν ολοένα μεγαλύτερες αντιδράσεις, ενώ ακόμη και οι ένθερμοι υποστηρικτές της AI παραδέχονται ότι ο κλάδος πρέπει να πείσει καλύτερα την κοινωνία για τα οφέλη του.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό μοντέλο της AI παραμένει υπό αμφισβήτηση. Επενδυτές και αναλυτές ζητούν πλέον από τις εισηγμένες εταιρείες να αποδείξουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις τους σε υποδομές και μοντέλα θα αποδώσουν πραγματικά.

Τα λεγόμενα open-weight μοντέλα, που προσφέρουν φθηνότερες εναλλακτικές στα ακριβότερα προηγμένα μοντέλα, εντείνουν ακόμη περισσότερο την πίεση στις εταιρείες που προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη από την ανάπτυξη AI.

Παράλληλα, η Anthropic και η OpenAI προετοιμάζονται για τις δικές τους δημόσιες εγγραφές, κάτι που θα τις υποχρεώσει να ανοίξουν τα βιβλία τους και να δεχθούν ακόμη αυστηρότερο έλεγχο από επενδυτές και αγορές.

Ποιοι κερδίζουν από ένα φρένο

Αν δεχθούμε ως δεδομένη την ανάγκη για επιβράδυνση, υπάρχουν προφανή οφέλη για τους πρωταγωνιστές του κλάδου.

Ένα αυστηρότερο πλαίσιο κανόνων μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της AI στην κοινή γνώμη. Ταυτόχρονα, όμως, οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι εκείνες που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των νέων κανόνων.

Η συμμόρφωση με ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει επίσης κόστος. Δικηγόροι, τεχνικοί έλεγχοι και διαδικασίες ασφάλειας δημιουργούν ένα επιπλέον εμπόδιο για τις μικρότερες εταιρείες που προσπαθούν να ανταγωνιστούν τους κολοσσούς.

Και υπάρχει ακόμη ένα ιδιαίτερα βολικό πλεονέκτημα: η επιβράδυνση μπορεί να αποτελέσει μια έτοιμη δικαιολογία.

Γιατί δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του τριμήνου; Επειδή η εταιρεία έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Γιατί καθυστέρησε ένα νέο προϊόν; Επειδή επέλεξε έναν πιο προσεκτικό ρυθμό καινοτομίας. Γιατί δεν μειώθηκαν τα κόστη; Επειδή οι δαπάνες για ασφαλή μοντέλα θεωρούνται απαραίτητες.

Κι αν ο κίνδυνος είναι πραγματικός;

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι ανύπαρκτοι. Αντιθέτως, η τεχνολογία μπορεί πράγματι να αποκτήσει δυνατότητες που σήμερα είναι δύσκολο να ελεγχθούν.

Το ερώτημα είναι γιατί οι κορυφαίοι της AI επέλεξαν τώρα να ζητήσουν μια συντονισμένη επιβράδυνση, αφού έχουν ήδη συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν οδηγήσει τις αποτιμήσεις των εταιρειών τους σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Υπάρχει, βέβαια, και η πιθανότητα να έχει συμβεί κάτι πραγματικά ανησυχητικό στο εσωτερικό των εργαστηρίων AI. Τα μοντέλα μπορούν να κάνουν τεράστια άλματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ίσως οι ίδιοι οι ερευνητές να βλέπουν κινδύνους που δεν είναι ακόμη ορατοί στο κοινό.

Αλλά ακόμη κι αν η απειλή είναι πραγματική, η συζήτηση οδηγεί σε ένα ακόμη πιο δύσκολο ερώτημα:

Αν η τεχνολογία είναι τόσο ισχυρή ώστε ακόμη και οι ίδιοι οι κολοσσοί της AI να μην είναι βέβαιοι ότι μπορούν να τη διαχειριστούν, είναι άραγε οι ίδιοι οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν οι κατάλληλοι για να αποφασίσουν πώς θα ελεγχθεί;

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