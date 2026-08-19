Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT θέτει από σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από νέα μέτρα ασφαλείας για χρήστες κάτω των 18 ετών, επιχειρώντας να προσαρμόσει τη λειτουργία του chatbot στις ιδιαίτερες ανάγκες των εφήβων.

Οι χρήστες που δημιουργούν νέους λογαριασμούς για εφήβους θα μπορούν να απενεργοποιούν τις φωνητικές απαντήσεις με ανθρώπινη χροιά, ώστε να περιορίζεται η εντύπωση ότι η τεχνολογία διαθέτει ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η OpenAI εισάγει τακτικές υπενθυμίσεις που θα προτρέπουν τους νέους να κάνουν διάλειμμα από τη χρήση του ChatGPT, επισημαίνοντάς τους ότι συνομιλούν με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και ότι «μπορεί να περιμένει».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι αλλαγές δεν αποτελούν αντίδραση σε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο παιδιά πίστεψαν ότι το ChatGPT είναι ζωντανό ή διαθέτει συνείδηση. Ωστόσο, οι ανησυχίες γύρω από ανθρώπους που αποδίδουν συνείδηση ή ανθρώπινα χαρακτηριστικά στα συστήματα AI εντείνονται.

Πέρυσι, ο επικεφαλής AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, είχε εκφράσει έντονο προβληματισμό για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εμφανίζονται ως «φαινομενικά συνειδητά», λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους στην κοινωνία.

Ειδικοί λογαριασμοί για εφήβους

Σε άλλους τομείς, το μοντέλο που υιοθετείται θυμίζει σε έναν βαθμό τους ειδικούς λογαριασμούς για εφήβους που έχουν αναπτύξει τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα.

Η OpenAI, παρουσιάζοντας το ChatGPT for Teens, τονίζει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από εφήβους πρέπει να συνοδεύεται από δικλίδες ασφαλείας προσαρμοσμένες στο αναπτυξιακό τους στάδιο, οι οποίες θα ενισχύουν τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις και θα υποστηρίζουν μια υγιή χρήση της τεχνολογίας σε βάθος χρόνου.

Οι λογαριασμοί για εφήβους θα αποτελούν την προεπιλεγμένη μορφή για όσους δηλώνουν κατά την εγγραφή τους ότι είναι κάτω των 18 ετών, αλλά και για χρήστες τους οποίους η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ως ανήλικους. Δεν δόθηκαν, πάντως, περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται αυτή η αναγνώριση.

Παιδιά κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Study Mode και «ώρες ησυχίας»

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν το ChatGPT για τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Το Study Mode, που σχεδιάστηκε ώστε να καθοδηγεί τους μαθητές στην επίλυση εργασιών χωρίς να τους δίνει απευθείας τις απαντήσεις, αποκτά πλέον μεγαλύτερο ρόλο.

Οι νέοι χρήστες θα μπορούν να καθορίζουν συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες το Study Mode θα ενεργοποιείται ως προεπιλεγμένη λειτουργία. Παράλληλα, θα μπορούν να ορίζουν «quiet times», δηλαδή χρονικές περιόδους κατά τις οποίες το εργαλείο θα είναι απενεργοποιημένο γι’ αυτούς.

Σύμφωνα με την εταιρεία, εννέα στους δέκα νέους που χρησιμοποιούν το ChatGPT το αξιοποιούν για να βοηθηθούν στη μάθηση.

Η ολοένα μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση προκαλεί, πάντως, έντονο προβληματισμό. Πρόσφατη έρευνα στη Βρετανία υποστήριξε ότι πολλά πανεπιστήμια παραμένουν εκτεθειμένα στη χρήση AI από φοιτητές για τη βελτίωση των βαθμών τους, ιδιαίτερα όταν βασίζονται σε διαδικτυακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Το 94% των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει AI σε αξιολογήσεις.

Ειδοποιήσεις προς τους γονείς

Η OpenAI διευρύνει επίσης τις κατηγορίες δυνητικά επιβλαβών αιτημάτων που μπορούν να ενεργοποιήσουν ειδοποίηση προς τους γονείς, εφόσον οι λογαριασμοί τους είναι συνδεδεμένοι. Στη σχετική λίστα προστίθενται πλέον και αιτήματα που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.

Κάθε τέτοια ειδοποίηση θα εξετάζεται πρώτα από άνθρωπο και στόχος είναι, όταν κρίνεται αναγκαίο, να φτάνει στον γονέα εντός μίας ώρας από το σχετικό αίτημα. Η εταιρεία αναφέρει ότι θέλει να επικεντρώνεται στις περιπτώσεις όπου η υποστήριξη εκτός διαδικτύου μπορεί να είναι περισσότερο απαραίτητη.

Παράλληλα, οι έφηβοι θα λαμβάνουν προειδοποιήσεις ώστε να μη μοιράζονται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες με το ChatGPT.

Μέχρι σήμερα, η Βρετανία δεν διαθέτει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο αποκλειστικά για την τεχνητή νοημοσύνη. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στη χρήση AI chatbots από ανηλίκους, στο πλαίσιο ευρύτερων παρεμβάσεων για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά.

Την ίδια στιγμή, το Claude της Anthropic εξακολουθεί να απευθύνεται μόνο σε ενήλικες, ενώ και η Google, όταν είχε πρωτοπαρουσιάσει το Gemini —τότε με την ονομασία Bard— δεν επέτρεπε αρχικά τη χρήση του από παιδιά.

Οι προβληματισμοί για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της συνεχούς αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζονται στην εκπαίδευση. Ειδικοί έχουν εκτιμήσει ότι στο μέλλον οι γιατροί ενδέχεται να ρωτούν τους ασθενείς πόσο συχνά χρησιμοποιούν AI, όπως σήμερα ρωτούν για συνήθειες όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ.

Χαρακτηριστική είναι η προειδοποίηση της γιατρού και ακαδημαϊκού Σούζαν Σέλμερνταϊν, η οποία έχει παρομοιάσει το περιεχόμενο που παράγεται από AI με «υπερεπεξεργασμένη πληροφορία», εκφράζοντας φόβους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπερβολική κατανάλωσή της στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι.

Διαβάστε επίσης

Ομόλογα: Οι αποδόσεις χτυπούν ρεκόρ δεκαετιών – Καμπανάκι για επιχειρήσεις και νοικοκυριά (γραφήματα)

Meta: Απορρίπτει τις κατηγορίες ότι εθίζει εσκεμμένα τα παιδιά σε Instagram και Facebook – Η γραμμή άμυνας στη μεγάλη δίκη

Unitree Robotics: Εκρηκτικό ντεμπούτο με άνοδο 629% μετά το IPO των $904 εκατ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ