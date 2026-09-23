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Οι εταιρείες τεχνολογίας που επενδύουν σε συσκευές τεχνητής νοημοσύνης ως το επόμενο βήμα μετά το smartphone βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σημαντικό εμπόδιο: τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Η δυνατότητα των νέων συσκευών να βλέπουν, να ακούν και να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον εγείρει ερωτήματα που μπορεί να επηρεάσουν την αποδοχή τους από το κοινό.

Οι αντιδράσεις είναι ιδιαίτερα έντονες απέναντι στα έξυπνα γυαλιά της Meta, τα οποία συνδυάζουν τον σχεδιασμό της EssilorLuxottica με τεχνολογίες AI της Meta. Τα γυαλιά έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για κρυφές καταγραφές και για μια πραγματικότητα όπου η συνεχής παρουσία καμερών και μικροφώνων περιορίζει την ανωνυμία και τη συναίνεση.

Αρκετοί χώροι στη Βρετανία έχουν ήδη περιορίσει τη χρήση τους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η αλυσίδα παμπ Wetherspoon, γεγονός που καταδεικνύει ότι το ζήτημα δεν αφορά πλέον μόνο τη θεωρητική συζήτηση γύρω από την τεχνολογία.

Παράλληλα, η Meta αναμένεται να παρουσιάσει νέα έξυπνα γυαλιά χωρίς κάμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις αντιδράσεις και να διεκδικήσουν μερίδιο από μια αγορά που θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο πεδίο ανάπτυξης μετά τα smartphones.

Η ιδιωτικότητα ως κρίσιμος παράγοντας

Οι κατασκευαστές δοκιμάζουν διαφορετικές μορφές συσκευών, από γυαλιά και pins μέχρι μενταγιόν και συσκευές ηχογράφησης που συνδέονται μαγνητικά με το smartphone. Ορισμένες από αυτές βρίσκουν ταχύτερη ανταπόκριση στην αγορά των επιχειρήσεων σε σχέση με τους καταναλωτές.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι εταιρείες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη γύρω από τις νέες συσκευές. Οι ίδιες τεχνολογίες που κάνουν τα AI wearables χρήσιμα —κάμερες και μικρόφωνα σε συνεχή λειτουργία και δυνατότητα αντίληψης του περιβάλλοντος— μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσουν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ευρεία υιοθέτησή τους.

Στη Samsung, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Η εταιρεία σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά των έξυπνων γυαλιών μέσω συνεργασιών με τις Gentle Monster και Warby Parker, χωρίς να θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα θα αντικαταστήσουν τα smartphones.

Όπως έχει επισημανθεί από τη διοίκηση της εταιρείας, τα προϊόντα που θα επικρατήσουν θα είναι εκείνα που κάνουν την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία πιο φυσική, χρήσιμη αλλά και αξιόπιστη. Καθώς η AI αναλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες, οι χρήστες αναμένεται να απαιτούν μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο των συστημάτων.

Η λύση της τοπικής επεξεργασίας

Για την OpenAI, η αντιμετώπιση του ζητήματος της ιδιωτικότητας συνδέεται και με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν έχει περιγράψει την προοπτική μιας συσκευής που θα λειτουργεί συνεχώς, θα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του χρήστη και θα γνωρίζει πότε πρέπει να παρέμβει και πότε να παραμένει αδρανής, γράφει το Reuters.

Μια τέτοια συσκευή, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, θα πρέπει τελικά να επεξεργάζεται τα δεδομένα τοπικά, αντί να μεταδίδει διαρκώς πληροφορίες στο cloud. Όσο περισσότερα δεδομένα από το περιβάλλον συλλέγει μια συσκευή, τόσο αυξάνεται η χρησιμότητά της, αλλά ταυτόχρονα και ο κίνδυνος να καταγράφονται άνθρωποι που δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σύνθετη επειδή οι κάμερες και τα μικρόφωνα μπορούν να καταγράφουν πρόσωπα, συνομιλίες και δραστηριότητες τρίτων χωρίς αυτοί να γνωρίζουν ότι βρίσκονται στο πεδίο καταγραφής.

Αγωγή για κρυφές καταγραφές

Το ζήτημα έχει ήδη περάσει στο δικαστικό επίπεδο. Αγωγή κατά της Meta και της Luxottica of America υποστηρίζει ότι οι χρήστες δεν είχαν επαρκή εικόνα για το πώς μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που πραγματοποιούσαν τα έξυπνα γυαλιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άνθρωποι φέρεται να είδαν και να κατηγοριοποίησαν υλικό στο οποίο εμφανίζονταν άνθρωποι να αλλάζουν ρούχα, να χρησιμοποιούν μπάνια ή να χειρίζονται οικονομικές πληροφορίες, αφού το υλικό είχε μεταφορτωθεί στους διακομιστές της Meta για την εκπαίδευση συστημάτων AI.

Η Meta έχει απορρίψει τους σχετικούς ισχυρισμούς και έχει δηλώσει ότι θα τους αντιμετωπίσει δικαστικά. Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι το φωτάκι που υποδεικνύει την καταγραφή δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και ότι η κάμερα απενεργοποιείται εάν το φως καλυφθεί ή παραποιηθεί.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση δεδομένων χρηστών για τη βελτίωση προϊόντων αποτελεί πρακτική που εφαρμόζεται ευρύτερα στον κλάδο και ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε διαδικασίες αφαίρεσης αναγνωριστικών στοιχείων.

Γυαλιά χωρίς κάμερες και νέες εναλλακτικές

Οι αντιδράσεις έχουν οδηγήσει startups στην αναζήτηση διαφορετικών λύσεων.

Η Even Realities, εταιρεία με έδρα τη Σενζέν και ιδρυτή πρώην μηχανικό της Apple, παρουσίασε το 2024 τα G1, έξυπνα γυαλιά χωρίς κάμερα. Το νεότερο μοντέλο G2 κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι καταναλωτές συνδέουν ολοένα περισσότερο τα έξυπνα γυαλιά με τον κίνδυνο κρυφής καταγραφής και υποστηρίζει ότι οι κάμερες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να υπάρξουν ισχυρότερες δικλίδες προστασίας.

Στον χώρο των συσκευών ήχου, η Pocket επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες με μια διαφορετική προσέγγιση: έναν καταγραφέα που τοποθετείται στο τηλέφωνο και απαιτεί από τον χρήστη να πατήσει κουμπί για να ξεκινήσει η καταγραφή. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται πιο εμφανής και συνειδητή.

Η Plaud, από την πλευρά της, διαθέτει συσκευές AI σε μορφή κάρτας και wearable καταγραφείς. Το Plaud One καταγράφει μόνο όταν ενεργοποιείται και ενημερώνει τους παρευρισκόμενους μέσω φωτεινών ενδείξεων ή ηχητικής ειδοποίησης.

Η εμπιστοσύνη κρίνει την επόμενη αγορά

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα δεν αποτελούν πρωτοφανές φαινόμενο. Αντίστοιχες αντιδράσεις είχαν εκδηλωθεί και όταν οι κάμερες και τα μικρόφωνα έγιναν βασικά χαρακτηριστικά των smartphones.

Ωστόσο, η διαφορά των νέων συσκευών είναι ότι η AI μπορεί να αξιοποιεί συνεχώς το περιβάλλον του χρήστη, αναλύοντας πληροφορίες και αποφασίζοντας πότε αυτές είναι χρήσιμες.

Έτσι, η επόμενη φάση των AI συσκευών δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογική τους ικανότητα. Η συναίνεση, η διαφάνεια, η ασφάλεια και ο έλεγχος των δεδομένων αναμένεται να αποτελέσουν εξίσου κρίσιμους παράγοντες για την αποδοχή τους από τους καταναλωτές.

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