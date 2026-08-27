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Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet και Amazon, ζητούν μια ευρεία κινητοποίηση για την ενίσχυση της άμυνας απέναντι σε αυτό που περιγράφουν ως ένα επερχόμενο κύμα κυβερνοεπιθέσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σε κοινή επιστολή που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, οι εταιρείες —μαζί με περισσότερες από 100 ακόμη, μεταξύ των οποίων οι Broadcom, Capital One, Cloudflare, CrowdStrike, General Motors, IBM, Mastercard, Oracle, Robinhood, Shopify και Visa— ανέφεραν ότι υπάρχει περιορισμένος χρόνος «για να κάνουμε τον ψηφιακό μας κόσμο πολύ πιο ασφαλή» πριν από την επέλαση της AI.

«Τους επόμενους μήνες, οι κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια της AI θα γίνουν πολύ πιο διαδεδομένες, καθώς τα μοντέλα σε όλο τον κόσμο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερες δυνατότητες», ανέφερε η επιστολή, σύμφωνα με το Reuters. Κάλεσε τους επικεφαλής κυβερνήσεων και επιχειρήσεων «να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνολογία, τους πόρους και την τεχνογνωσία τους σε αυτή την προσπάθεια».

Η επιστολή κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τα προγράμματα έμπιστης πρόσβασης, τα οποία παρέχουν σε ορισμένες εταιρείες πρόσβαση σε ισχυρότερα μοντέλα πριν αυτά γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, και όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς «να καταστήσουν την κυβερνοάμυνα άμεση προτεραιότητα της ηγεσίας τους».

Στην επιστολή, οι εταιρείες ζητούν από τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τα προγράμματα έμπιστης πρόσβασης, τα οποία παρέχουν σε ορισμένες εταιρείες πρόσβαση σε ισχυρότερα μοντέλα πριν αυτά γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, ζητούν από όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς «να καταστήσουν την κυβερνοάμυνα άμεση προτεραιότητα της ηγεσίας τους».

Οι φόβοι ότι η πρόοδος της AI θα ενισχύσει δραστικά τις εκστρατείες κυβερνοεπιθέσεων αρχίζουν να επιβεβαιώνονται, καθώς κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να παραβιάζουν οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Τον Ιούνιο, η συμμαχία πληροφοριών «Five Eyes» —στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία— εξέδωσε μια σπάνια κοινή ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι η επανάσταση της AI πρόκειται να «μεταμορφώσει ριζικά» την κυβερνοασφάλεια.

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