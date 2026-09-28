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Η SpaceX εκτόξευσε τη Δευτέρα για πρώτη φορά ένα τεράστιο Starship σε τροχιά γύρω από τη Γη και κατάφερε να αναπτύξει στο διάστημα τα πιο προηγμένα δορυφορικά συστήματα Starlink μέχρι σήμερα, ωστόσο αποφάσισε να τερματίσει νωρίτερα την αποστολή για λόγους ασφαλείας.

Το Starship ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσθαλάσσωση, σε ένα θεαματικό τέλος μιας αποστολής που, παρά την πρόωρη ολοκλήρωσή της, πέτυχε βασικούς στόχους.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ είχε αρχικά σχεδιάσει μια πτήση διάρκειας 10 ωρών, κατά την οποία το Starship θα πραγματοποιούσε έξι πλήρεις περιστροφές γύρω από τη Γη, προκειμένου να αποδείξει ότι είναι έτοιμο να υποστηρίξει το πρόγραμμα Artemis της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

Το σκάφος του Έλον Μασκ βρέθηκε κοντά στο να μην καταφέρει να φτάσει σε τροχιά, όταν ένας από τους κινητήρες του απενεργοποιήθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ωστόσο, καθώς όλα τα υπόλοιπα συστήματα λειτουργούσαν κανονικά και ο συγκεκριμένος κινητήρας δεν ήταν πλέον απαραίτητος για τη συνέχεια της πτήσης, οι ελεγκτές αποφάσισαν, μετά από λίγα λεπτά έντασης, να συνεχίσουν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.

«Το Starship βρίσκεται σε τροχιά», ανακοίνωσε το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής, προκαλώντας πανηγυρισμούς.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν συνεχάρη τη SpaceX για την επίτευξη της τροχιάς, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διαχειρίστηκε κάθε στάδιο της αποστολής «με ασφαλή, υπεύθυνο και ιδιαίτερα εμπνευσμένο τρόπο».

Το Starship, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, μετέφερε 26 από τους πιο προηγμένους δορυφόρους Starlink της SpaceX, οι οποίοι προστέθηκαν στους περίπου 11.000 παλαιότερους δορυφόρους που ήδη παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου.

Οι δορυφόροι απελευθερώθηκαν ένας προς έναν από το διαστημικό σκάφος, προκαλώντας νέους πανηγυρισμούς από το πλήθος της SpaceX που παρακολουθούσε την εκτόξευση από τη βάση Starbase στο Τέξας.

Η απόφαση να τερματιστεί νωρίτερα η πτήση ελήφθη λίγο αργότερα, χωρίς να δοθεί άμεσα συγκεκριμένη εξήγηση από την εταιρεία.

Ήταν η 14η πλήρης δοκιμαστική εκτόξευση του Starship από το νότιο Τέξας μέσα σε τρία χρόνια. Οι προηγούμενες δοκιμές δεν είχαν φτάσει ποτέ τόσο μακριά, καθώς το σκάφος είχε περιοριστεί σε πτήσεις έως τον Ινδικό Ωκεανό, με αρκετές αποστολές να καταλήγουν σε εκρήξεις ή καταστροφές λίγο μετά την εκτόξευση.

Αυτή τη φορά, η SpaceX στόχευε να πραγματοποιήσει πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη σε ύψος περίπου 170 μιλίων (275 χιλιομέτρων), όχι μία αλλά έξι φορές μέσα σε σχεδόν 10 ώρες, πριν από την τελική προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό κοντά στη Χιλή.

Live views of Starship in orbit brought to you by @Starlink pic.twitter.com/JvmrSDVHg0 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Παρότι το Starship πέτυχε την απαιτούμενη τροχιά και κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 17.500 μιλίων την ώρα (28.000 χλμ./ώρα), οι ελεγκτές πτήσης επέλεξαν τη συντηρητική προσέγγιση και το επέστρεψαν αρκετές ώρες νωρίτερα, μετά από μόλις δύο περιστροφές.

Ο πρώτος όροφος του πυραύλου δεν είχε σχεδιαστεί να επιστρέψει στη βάση Starbase. Αντίθετα, κατέπεσε στον Κόλπο του Μεξικού λίγα λεπτά μετά την πρωινή εκτόξευση.

Η SpaceX θέλει να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν πριν επιχειρήσει την επιστροφή του Starship στη βάση εκτόξευσης. Αν το σκάφος διαλυθεί πάνω από κατοικημένες περιοχές και πέσουν συντρίμμια σε ανθρώπους, «η δημοτικότητά μας θα μειωνόταν πολύ γρήγορα», είχε δηλώσει ο Έλον Μασκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε επιχειρηματική σύνοδο.

Ανάλογα με τα συμπεράσματα από την πρώτη τροχιακή αποστολή, το επόμενο Starship ενδέχεται να επιστρέψει στην πλατφόρμα εκτόξευσης, όπου θα επιχειρηθεί η σύλληψή του στον αέρα με τη χρήση τεράστιων μηχανικών βραχιόνων. Αν η διαδικασία επιτύχει, ο Μασκ εκτιμά ότι η SpaceX θα μπορούσε να πραγματοποιήσει νέα πτήση μέχρι το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου.

Ο πύραυλος μήκους 124 μέτρων σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιούμενος, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη μείωση του κόστους των διαστημικών αποστολών.

Η SpaceX είχε καταφέρει να ανακτήσει το προηγούμενο Starship από τον Ινδικό Ωκεανό τον Ιούλιο. Οι μηχανικοί τροποποίησαν τη θερμική ασπίδα του νέου σκάφους με βάση τις επιθεωρήσεις που έγιναν στο προηγούμενο όχημα, το οποίο μεταφέρεται πλέον πίσω στη βάση Starbase.

Η SpaceX πιέζει για την πιστοποίηση του Starship για πτήσεις σε τροχιά, ένα κρίσιμο βήμα για τις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. Ειδικά η αποστολή Artemis III της NASA αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και το επόμενο καλοκαίρι.

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