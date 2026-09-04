Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας δημιουργεί μια νέα, τεράστια πρόκληση για τις επιχειρήσεις: την ασφάλεια και τον έλεγχο των αυτόνομων συστημάτων που αρχίζουν να λειτουργούν ως ψηφιακοί εργαζόμενοι.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI για τη σύνοψη εγγράφων, την ανάλυση δεδομένων και την καταγραφή συναντήσεων. Ωστόσο, η επόμενη φάση της τεχνολογίας δεν αφορά απλώς εργαλεία που απαντούν σε ερωτήσεις, αλλά συστήματα που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις και να εκτελούν ενέργειες για λογαριασμό των ανθρώπων.

Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, αυτή η μετάβαση αλλάζει ριζικά το τοπίο της κυβερνοασφάλειας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιος χρησιμοποιεί ένα σύστημα και σε τι έχει πρόσβαση, αλλά ποιος ελέγχει έναν αυτόνομο ψηφιακό πράκτορα, ποιες ενέργειες μπορεί να κάνει και για πόσο χρόνο.

Από την ψηφιακή ταυτότητα στην «ταυτότητα» των AI πρακτόρων

Τα παραδοσιακά συστήματα διαχείρισης ταυτότητας στις επιχειρήσεις έχουν σχεδιαστεί για να απαντούν σε δύο βασικά ερωτήματα: ποιος είσαι και σε ποια δεδομένα ή εφαρμογές μπορείς να έχεις πρόσβαση.

Η λογική είναι αντίστοιχη με μια εταιρική κάρτα εισόδου: αναγνωρίζει τον εργαζόμενο και καθορίζει ποιοι χώροι του επιτρέπονται.

Οι AI πράκτορες, όμως, κάνουν το μοντέλο πολύ πιο σύνθετο. Μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, να μετακινούνται μεταξύ εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, να συνεργάζονται μεταξύ τους και να πραγματοποιούν ενέργειες χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Έτσι, οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να γνωρίζουν όχι μόνο σε τι έχει πρόσβαση ένας AI πράκτορας, αλλά και γιατί χρειάζεται αυτή την πρόσβαση, για πόσο χρόνο την έχει και ποιες ακριβώς ενέργειες πραγματοποίησε.

Αυτό αποτελεί τη βάση της νέας αγοράς των agentic identity solutions, δηλαδή των λύσεων διαχείρισης και ασφάλειας της ταυτότητας των AI συστημάτων.

Η κυβερνοασφάλεια απέναντι σε εκατοντάδες μηχανικές ταυτότητες

Η ανάγκη για αυτές τις λύσεις γίνεται ακόμη πιο έντονη αν ληφθεί υπόψη η σημερινή εικόνα των κυβερνοεπιθέσεων.

Περίπου το 80% των παραβιάσεων στους χώρους εργασίας σχετίζεται με κλεμμένα ή κακοχρησιμοποιημένα διαπιστευτήρια. Παράλληλα, εννέα στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετώπισαν μέσα στον τελευταίο χρόνο παραβίαση που συνδέεται με ζητήματα ταυτότητας, ενώ το 83% κατέγραψε τουλάχιστον δύο περιστατικά.

Η είσοδος εκατοντάδων AI και μηχανικών ταυτοτήτων για κάθε εργαζόμενο αυξάνει δραματικά την πολυπλοκότητα. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν συνεχώς, με ταχύτητα μηχανής, και μπορούν να δημιουργήσουν νέους κινδύνους εάν δεν υπάρχει κατάλληλος έλεγχος.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να υπάρχουν κατά μέσο όρο 79 AI πράκτορες και 109 μηχανικές ταυτότητες για κάθε ανθρώπινο εργαζόμενο.

Η λύση του «μηδενικού μόνιμου προνομίου»

Μία από τις προσεγγίσεις που προωθούνται για τον περιορισμό των κινδύνων είναι το μοντέλο zero standing privilege.

Αντί ένας AI πράκτορας να διαθέτει μόνιμη πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα, λαμβάνει δικαιώματα μόνο για μια συγκεκριμένη εργασία και αυτά ανακαλούνται μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του μοντέλου παραμένει περιορισμένη. Σήμερα μόλις το 39% των προνομιακών προσβάσεων διαχειρίζεται μέσω αρχιτεκτονικών προσωρινής ή μηδενικής μόνιμης πρόσβασης.

Καθώς οι αιτήσεις πρόσβασης θα αυξάνονται, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να εγκρίνουν κάθε αίτημα ξεχωριστά. Για τον λόγο αυτό, μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω συστημάτων runtime governance.

Ευκαιρία 33 δισ. δολαρίων

Η νέα αυτή ανάγκη δημιουργεί μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αγορά της ασφάλειας των AI πρακτόρων μπορεί να φτάσει περίπου τα 33 δισ. δολάρια παγκοσμίως στο βασικό σενάριο, ανεβάζοντας τη συνολική αγορά διαχείρισης ταυτότητας σε περισσότερα από 60 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η άνοδος των AI συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ενοποίηση ενός κλάδου που σήμερα παραμένει κατακερματισμένος.

Έρευνα στον κλάδο δείχνει ότι το 85% των οργανισμών θεωρεί πως τα κατακερματισμένα συστήματα ταυτότητας καθυστερούν την αντιμετώπιση απειλών, με τον μέσο χρόνο απόκρισης ανά περιστατικό να φτάνει τις 12 ώρες.

Αυτό δημιουργεί πλεονέκτημα για πλατφόρμες που μπορούν να διαχειρίζονται ενιαία ανθρώπινες και μηχανικές ταυτότητες, λαμβάνοντας δυναμικές αποφάσεις ασφαλείας.

Η ασφάλεια θα γίνει προϋπόθεση για την εξάπλωση της AI

Η μετάβαση αυτή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Τα προϊόντα agentic identity βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν αναμένεται άμεση μεγάλη οικονομική επίδραση.

Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις περνούν από τη φάση των δοκιμών στην ευρεία ανάπτυξη AI πρακτόρων, οι επενδύσεις για την προστασία τους μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης από το 2027 και μετά.

Η βασική δυναμική είναι απλή: όσο περισσότεροι AI πράκτορες χρησιμοποιούνται και όσο μεγαλύτερη αυτονομία αποκτούν, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα υπάρχει για έλεγχο.

Η ασφάλεια της ψηφιακής ταυτότητας μπορεί έτσι να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά θεμέλια για την κλιμάκωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ