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Το YouTube αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μετρά τις προβολές στην πλατφόρμα, υιοθετώντας ένα νέο σύστημα που θα κάνει τα βίντεο να εμφανίζονται σημαντικά πιο δημοφιλή, χωρίς όμως να μεταφράζεται σε περισσότερα έσοδα για τους δημιουργούς περιεχομένου.

Η πλατφόρμα περνά σε ένα νέο «μοντέλο προβολών βάσει έκθεσης», το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλα τα είδη περιεχομένου, από τα Shorts και τα μεγάλης διάρκειας βίντεο μέχρι τα podcasts και τις ζωντανές μεταδόσεις.

Με το νέο σύστημα, μια προβολή θα καταγράφεται ήδη από τη στιγμή που ξεκινά να εμφανίζεται το πρώτο καρέ ενός βίντεο, ακόμη και στην περίπτωση που ο χρήστης απλώς περάσει τον κέρσορα πάνω από τη μικρογραφία.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι άμεσο: οι αριθμοί προβολών κάτω από τα βίντεο θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς η μέτρηση θα γίνεται πλέον με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την πλατφόρμα.

Νέος τρόπος μέτρησης για όλα τα βίντεο

Η αλλαγή θα αφορά κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει μετά τις 24 Αυγούστου, το οποίο θα εμφανίζει εξαρχής τον νέο αριθμό προβολών με βάση το πρώτο καρέ.

Τα παλαιότερα βίντεο θα διατηρήσουν τον υπάρχοντα αριθμό προβολών τους μέχρι τη στιγμή της αλλαγής. Από εκεί και πέρα, οι νέες προβολές θα καταγράφονται σύμφωνα με τους νέους κανόνες.

Το YouTube παρουσιάζει την αλλαγή ως προσπάθεια μεγαλύτερης «συνέπειας» και απλοποίησης της πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι πλέον όλο το περιεχόμενο θα ακολουθεί έναν κοινό τρόπο καταμέτρησης, χωρίς διαφορετικές μεθόδους ανά format.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η νέα προσέγγιση θα περιορίσει τη σύγχυση γύρω από το τι θεωρείται πραγματική προβολή και θα προσφέρει στους δημιουργούς μια πιο καθαρή εικόνα της απήχησης του περιεχομένου τους.

Το προηγούμενο των Shorts και η εκτόξευση των αριθμών

Η νέα πρακτική, ωστόσο, δεν αποτελεί εντελώς καινούργια κίνηση για το YouTube.

Η πλατφόρμα είχε ήδη εφαρμόσει παρόμοια αλλαγή στα Shorts, όταν τροποποίησε τον τρόπο καταμέτρησης των προβολών στις σύντομες μορφές βίντεο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, οι προβολές των Shorts αυξήθηκαν περίπου κατά 70%.

Περίπου 17 μήνες αργότερα, το YouTube επεκτείνει το ίδιο μοντέλο στο σύνολο της πλατφόρμας.

Παράλληλα, η αλλαγή μειώνει τη διαφορά με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως το Instagram και το TikTok, οι οποίες εδώ και χρόνια μετρούν τις προβολές από το πρώτο καρέ.

Για δημιουργούς που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε όλες τις πλατφόρμες, οι αριθμοί του YouTube συχνά εμφανίζονταν χαμηλότεροι σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη σε Instagram και TikTok. Η αλλαγή ουσιαστικά κλείνει αυτό το χάσμα — τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων.

Οι δημιουργοί δεν θα δουν περισσότερα χρήματα

Παρά την αύξηση των αριθμών, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός: το νέο σύστημα δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το YouTube υπολογίζει τις πληρωμές από διαφημίσεις.

Για τα έσοδα των δημιουργών, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ξεχωριστό δείκτη, τον οποίο ονομάζει πλέον «engaged views» (ενεργές προβολές).

Πρόκειται για τις προβολές όπου ο χρήστης παρακολουθεί το βίντεο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα — ουσιαστικά το προηγούμενο μοντέλο μέτρησης.

Έτσι, οι αυξημένοι αριθμοί προβολών θα λειτουργούν κυρίως ως εργαλείο προβολής και εντυπώσεων, χωρίς άμεση επίδραση στα χρήματα που λαμβάνουν οι δημιουργοί από την πλατφόρμα.

Το πραγματικό όφελος περνά στις διαπραγματεύσεις με brands

Το YouTube υποστηρίζει ότι η αλλαγή προέκυψε από τα σχόλια των ίδιων των δημιουργών, οι οποίοι ζητούσαν έναν πιο απλό και ενιαίο τρόπο αξιολόγησης της απήχησης.

Ωστόσο, η συγκυρία φαίνεται να εξυπηρετεί και τα συμφέροντα της ίδιας της πλατφόρμας.

Οι περισσότεροι δημιουργοί δεν βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στις πληρωμές από διαφημίσεις του YouTube. Σύμφωνα με την πλατφόρμα μάρκετινγκ IdeaEquity, έως και το 70% του εισοδήματος των δημιουργών μπορεί να προέρχεται από συνεργασίες με brands και χορηγίες.

Σε αυτές τις συμφωνίες, οι αριθμοί προβολών λειτουργούν ως βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο.

Με άλλα λόγια, οι υψηλότερες μετρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους δημιουργούς να ζητήσουν καλύτερες συμφωνίες από εταιρείες, χωρίς όμως το κόστος να επιβαρύνει το YouTube.

Ένα «μπόνους δημοφιλίας» χωρίς κόστος για την πλατφόρμα

Η αλλαγή δημιουργεί ένα νέο τοπίο όπου οι δημιουργοί εμφανίζονται πιο δημοφιλείς, οι αριθμοί τους αυξάνονται και η θέση τους στις διαπραγματεύσεις με διαφημιζόμενους ενισχύεται.

Όμως, οι αυξημένες προβολές δεν σημαίνουν αυτόματα και αυξημένα έσοδα από το ίδιο το YouTube.

Η πλατφόρμα προσφέρει ουσιαστικά ένα «μπόνους δημοφιλίας» που δεν κοστίζει άμεσα τίποτα, αφήνοντας την αγορά των brands και των χορηγιών να απορροφήσει το ενδεχόμενο αυξημένο κόστος για τους δημιουργούς.

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