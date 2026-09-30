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Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα για το Thessaly Evros Pass 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να αποκτήσουν άυλη ψηφιακή κάρτα για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Το πρόγραμμα αφορά προορισμούς της Θεσσαλίας, οι οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρές επιπτώσεις από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και περιοχές του Έβρου που επηρεάστηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού της ίδιας χρονιάς.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

Η δράση δεν προβλέπει εισοδηματικά κριτήρια, ενώ συνολικά 8.900 πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα για δαπάνες που συνδέονται με τη διαμονή, την εστίαση και τις τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατ. ευρώ, με τη δράση να χωρίζεται σε δύο γεωγραφικές ενότητες, Thessaly Pass και Evros Pass, αλλά και σε δύο χρονικές περιόδους χρήσης: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2026 και Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026.

Τα ποσά της ψηφιακής κάρτας

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η έκδοση:

7.500 ψηφιακών καρτών των 200 ευρώ για το Thessaly Pass , με 3.750 κάρτες να διατίθενται στην πρώτη φάση και άλλες 3.750 στη δεύτερη.

για το , με 3.750 κάρτες να διατίθενται στην πρώτη φάση και άλλες 3.750 στη δεύτερη. 1.400 ψηφιακών καρτών των 250 ευρώ για το Evros Pass, με 700 κάρτες ανά χρονική φάση.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ποσά αποκλειστικά για υπηρεσίες που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Για το Thessaly Pass οι επιλέξιμοι προορισμοί περιλαμβάνουν:

τον Δήμο Νοτίου Πηλίου,

τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου,

τον Δήμο Βόλου,

τον Δήμο Αγιάς,

τον Δήμο Τεμπών,

τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα,

τον Δήμο Μουζακίου,

τον Δήμο Πύλης (με εξαίρεση τις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων και Πιαλείων),

τον Δήμο Μετεώρων.

Για το Evros Pass εντάσσονται:

ο Δήμος Σουφλίου,

η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

(Συνεχίζω στο επόμενο μήνυμα με: δικαιούχοι, προϋποθέσεις, βήματα αίτησης, κλήρωση και έκδοση κάρτας.)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πολίτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει ούτε οι ίδιοι ούτε οι ωφελούμενοι που δηλώνουν να έχουν κύρια κατοικία στις επιλεγμένες περιοχές, όπως αυτή προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία του ίδιου έτους.

Επιπλέον, αποκλείονται από τη δράση όσοι είναι δικαιούχοι ή ωφελούμενοι:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ,

, του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ , εφόσον επιλεγούν,

, εφόσον επιλεγούν, ή οποιασδήποτε άλλης αντίστοιχης παροχής από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Ο αποκλεισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν τελικά χρησιμοποιήθηκε ή όχι η συγκεκριμένη παροχή.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων περιοχών δεν μπορούν να κάνουν χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε επισκέπτες που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Η διαδικασία της αίτησης βήμα προς βήμα

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται με απλό ψηφιακό τρόπο μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ ο πολίτης χρειάζεται μόνο τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, έναν ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας των κρατικών πληροφοριακών συστημάτων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του Taxisnet. Καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή το email και το κινητό τηλέφωνο, τα οποία πιστοποιούνται μέσω συνδέσμου επιβεβαίωσης και κωδικού μιας χρήσης (OTP).

Εφόσον τα στοιχεία είναι ήδη καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.), δεν απαιτείται νέα διαδικασία επιβεβαίωσης.

Στη συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Thessaly Pass και Evros Pass, καθώς και τη χρονική περίοδο αξιοποίησης της κάρτας. Τέλος, δηλώνει υπεύθυνα ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ολοκληρώνει την αίτηση πατώντας την επιλογή «Υποβολή».

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους πολίτες χρειάζονται υποστήριξη.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Οι τελικοί δικαιούχοι δεν προκύπτουν με σειρά προτεραιότητας, αλλά μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος και όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα.

Η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ξεκινά έως δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αντίστοιχης φάσης χρήσης.

Μετά την έκδοση της κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τον τρόπο ενεργοποίησής της.

Για την αποθήκευση και χρήση της κάρτας απαιτείται smartphone με τεχνολογία NFC, ώστε να είναι δυνατές οι ανέπαφες συναλλαγές.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται ούτε η ανάκληση μιας ήδη κατατεθειμένης αίτησης ούτε η δημιουργία νέας.

Το Thessaly Evros Pass 2026 υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET) και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την τόνωση της επισκεψιμότητας και την οικονομική ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

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