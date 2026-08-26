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Η στροφή προς τη φύση, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τις αυθεντικές εμπειρίες δίνει νέα δυναμική στους ορεινούς προορισμούς, οι οποίοι διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης. Από τα ποτάμια και τα φαράγγια της Ηπείρου έως τα χωριά του Πηλίου και τη Γορτυνία, το βουνό αποδεικνύει ότι έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στον καλοκαιρινό χάρτη.

Το καλοκαίρι μπορεί παραδοσιακά να ταυτίζεται με τη θάλασσα, ωστόσο όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με δραστηριότητες στη φύση, πεζοπορία, rafting, περιήγηση σε ποτάμια και φαράγγια, αλλά και γνωριμία με μικρά χωριά και την τοπική παράδοση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, το βουνό και η θάλασσα λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα για ένα διαφορετικό, πολυδιάστατο καλοκαιρινό ταξίδι.

Η φύση δίνει τον τόνο στην Ήπειρο

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην Ήπειρο. Παρά τις δυσκολίες που σημειώθηκαν στην αρχή του καλοκαιριού, λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων η τουριστική κίνηση στα Ζαγοροχώρια και τις ορεινές περιοχές του νομού Ιωαννίνων κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ το κλίμα διαμορφώνεται σημαντικά και από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ν. Ιωαννίνων Θεόδωρος Βαντώλας, οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα θετικές, με τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να αναμένεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη ζήτηση, καθώς επανακάμπτει και η αγορά του Ισραήλ. Το ορεινό δίκτυο της περιοχής παραμένει άλλωστε διαχρονικά ισχυρός πόλος έλξης για τους λάτρεις της φύσης και των δραστηριοτήτων.

Τα Ζαγοροχώρια και η Κόνιτσα προσελκύουν επισκέπτες για rafting και καγιάκ στον Βοϊδομάτη και τον Αώο, ενώ το Φαράγγι του Βίκου και οι διαδρομές προς τις Δρακολίμνες της Τύμφης και του Σμόλικα αποτελούν πόλο έλξης για πεζοπόρους και ορειβάτες. Στα Βόρεια Τζουμέρκα, ο Άραχθος, τα φαράγγια, οι καταρράκτες και τα παραδοσιακά χωριά συμπληρώνουν μια τουριστική πρόταση που συνδέει την περιπέτεια με το φυσικό τοπίο και την τοπική παράδοση.

Στο Νότιο Πήλιο, βουνό και θάλασσα

Ιδιαίτερα έντονη είναι φέτος η κίνηση και στο Νότιο Πήλιο, όπου η δυνατότητα συνδυασμού βουνού και θάλασσας φαίνεται να αποτελεί ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της περιοχής. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Απόστολος Καφετζής, η τουριστική κίνηση είναι πολύ υψηλή, με τα ορεινά και τα παραθαλάσσια χωριά να καταγράφουν έντονη παρουσία επισκεπτών.

«Παρά τη μικρή κάμψη που σημειώθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, η ροή των επισκεπτών αποκαταστάθηκε πλήρως. Η περιοχή προσελκύει φέτος Γάλλους, Ιταλούς, Γερμανούς και κυρίως επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία των Ελλήνων», τόνισε.

Όπως επισημαίνει ο κ. Καφετζής, η κίνηση αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα έως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ενώ οι τουριστικοί πράκτορες κάνουν λόγο για κρατήσεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους και για υψηλές πληρότητες στις πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Προς το τέλος του Αυγούστου, μάλιστα, η ενίσχυση της ελληνικής αγοράς δίνει πρόσθετη ώθηση στην περιοχή.

Η Γορτυνία και η αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών

Στην Πελοπόννησο, η περιοχή της Ορεινής Αρκαδίας αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της αυξανόμενης ζήτησης για προορισμούς που συνδέονται με τη φύση και τις αυθεντικές εμπειρίες. Όπως δηλώνει ο Θάνος Μιχελόγγονας, αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η τουριστική κίνηση έως σήμερα είναι ικανοποιητική, με ισχυρότερη ζήτηση στις ημέρες αιχμής.

«Για τον Σεπτέμβριο είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς οι κρατήσεις γίνονται πλέον όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού. Η Γορτυνία εκφράζει αυτές τις νέες τάσεις για αυθεντικές εμπειρίες στην αρκαδική φύση και, μέσω της πλατφόρμας VisitPeloponnese, μπορούμε να μετατρέψουμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον σε σταθερή, βιώσιμη, δωδεκάμηνη επισκεψιμότητα», σημειώνει.

Η εικόνα που καταγράφεται στους συγκεκριμένους προορισμούς δείχνει ότι το καλοκαιρινό ταξίδι δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο γνωστό δίπολο «ήλιος και θάλασσα». Η αναζήτηση για πιο αυθεντικές εμπειρίες, η επαφή με τη φύση, οι δραστηριότητες στα ποτάμια και τα βουνά, αλλά και η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών τοπίων και εμπειριών, ενισχύουν τη θέση των ορεινών περιοχών στον καλοκαιρινό τουριστικό χάρτη.

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