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Μια μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή, αλλά και σημαντική εμπειρία μέσα από κυβερνητικούς και συμβουλευτικούς ρόλους στην Ελλάδα και διεθνώς, συνδυάζει ο νέος υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτριος Τσομώκος.

Ο Δημήτριος Τσομώκος είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ακαδημαϊκό μέλος του Saïd Business School και Fellow στο St Edmund Hall. Η επαγγελματική του πορεία εκτείνεται σε πανεπιστήμια, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Το προφίλ του συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με τη συμμετοχή σε φορείς οικονομικής πολιτικής και τη συνεργασία με κεντρικές τράπεζες, ενώ έχει αναλάβει σειρά συμβουλευτικών και επιστημονικών ρόλων σε διεθνές επίπεδο.

Από την ακαδημαϊκή έρευνα στη χρηματοπιστωτική πολιτική

Η ακαδημαϊκή του δραστηριότητα συνδέεται με τη χρηματοοικονομική και τη μελέτη ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την οικονομική πολιτική.

Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του δραστηριότητα, έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνείς επιστημονικές διοργανώσεις. Από το 2018 είναι Associate Editor του Journal of Financial Stability, ενώ έχει διατελέσει Associate Editor και σε άλλα οικονομικά περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα Annals of Finance και Economic Theory.

Από το 2025 είναι Fellow της Society for the Advancement of Economic Theory.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και έχει συνδιοργανώσει συνέδρια της Οξφόρδης και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με αντικείμενα όπως η μακροχρηματοοικονομική, το χρήμα, η ρευστότητα, η πίστωση και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οικονομικός σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά

Σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή αποτελεί η εμπειρία του στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Την περίοδο 2010–2012 διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά.

Παράλληλα, το 2011 κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον της Υποεπιτροπής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίου της Βουλής των Λόρδων, στο πλαίσιο της έκθεσης The future of economic governance in the EU.

Η σχέση του με τις κεντρικές τράπεζες

Ιδιαίτερο βάρος στο βιογραφικό του έχουν οι συνεργασίες του με κεντρικές τράπεζες και φορείς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Την περίοδο 2012–2013 διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Κορέας, με αντικείμενο την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Ευρώπη. Είχε επίσης διατελέσει σύμβουλος της Τράπεζας της Κορέας το 2011.

Από το 2018 έως το 2022 ήταν μέλος του Research Advisory Board της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ από το 2010 έως το 2022 συμμετείχε στο International Expert Council in Economics της Higher School of Economics στη Ρωσία.

Από το 2023 είναι External Member του Research Committee της National Bank of Slovakia.

Στο βιογραφικό του αναφέρεται επίσης συμμετοχή στο Bank of England Expert Panel on Systemic Risk, από το 2006.

Έχει ακόμη διατελέσει σύμβουλος της Norges Bank στη Νορβηγία το 2005 και έχει συνεργαστεί με την Banco de la República de Colombia.

Στο πλαίσιο της διεθνούς του δραστηριότητας έχει υπάρξει Visiting Scholar στην Κεντρική Τράπεζα της Χιλής το 2013 και στην Bulgarian National Bank, ενώ έχει διατελέσει και Visiting Scholar στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2014.

Διεθνές ακαδημαϊκό αποτύπωμα

Η διεθνής παρουσία του δεν περιορίζεται στη Βρετανία.

Από το 2011 έως το 2022 ήταν Research Advisor και Foreign Partner στο International Laboratory in Financial Economics του International College of Economics and Finance της Higher School of Economics στη Μόσχα.

Την περίοδο 2012–2020 συμμετείχε στο Academic Advisory Board του International College of Economics and Finance στη Μόσχα, ενώ από το 2018 έως το 2021 ήταν Visiting Research Professor στο National Research University Higher School of Economics.

Έχει επίσης διατελέσει Visiting Professor στο ALBA το 2007 και το 2008, στο International College of Economics and Finance (ICEF) SU–HSE στη Ρωσία, καθώς και στο Universidad de los Andes της Κολομβίας το 2008, το 2009, το 2010 και το 2012.

Στο Charles University της Τσεχικής Δημοκρατίας διετέλεσε Visiting Professor τις περιόδους 2018–2019 και 2022–2026.

Το 2023 ήταν Academic Visitor στο CEMLA (Center for Latin American Monetary Studies), ενώ τον Μάρτιο του ίδιου έτους ήταν Visitor στο Becker Friedman Institute for Economics του University of Chicago.

Ένας οικονομολόγος με διεθνές δίκτυο

Ο Τσομώκος συμμετέχει σε σημαντικές διεθνείς οικονομικές ενώσεις, μεταξύ των οποίων η American Economic Association, η Econometric Society, η European Economic Association, η European Finance Association και η Society for the Advancement of Economic Theory.

Είναι επίσης μέλος της Yale Alumni Association, της Athens College Alumni Association και των Friends of Mt. Athos, ενώ είναι Επίτιμο Μέλος της International Consulting Economists’ Association (ICEA).

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και έχει συνδιοργανώσει σειρά συναντήσεων της Οξφόρδης με αντικείμενο τη μακροχρηματοοικονομική, το χρήμα, τη ρευστότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Από τη μακρά ακαδημαϊκή του πορεία μέχρι τις συνεργασίες με κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και διεθνείς οργανισμούς, το βιογραφικό του Δημήτριου Τσομώκου συνδυάζει την πανεπιστημιακή έρευνα με την άμεση επαφή με ζητήματα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής.

Η ανάληψη της θέσης του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί πλέον το επόμενο θεσμικό βήμα μιας διεθνούς διαδρομής που εκτείνεται από την ακαδημαϊκή έρευνα και τα πανεπιστήμια έως τις κεντρικές τράπεζες και τους φορείς οικονομικής πολιτικής.

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