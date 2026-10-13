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Αντιμέτωπη με πρόστιμα άνω των 1,2 δισ. δολαρίων βρίσκεται η Bank of America, καθώς οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ παρέλειψε επί σειρά ετών να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων, ενώ δεν αντιμετώπισε διαχρονικές αδυναμίες στους μηχανισμούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, περισσότερα από 1 δισ. δολάρια των συναλλαγών που δεν δηλώθηκαν αφορούσαν δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων κινεζικά δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές που συνδέονται με τα νοτιοδυτικά σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει το cnbc.

Η ανακοίνωση των κυρώσεων έγινε την Τρίτη, λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας, που είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης.

Το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισ. δολαρίων, το οποίο αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία του υπουργείου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ξεχωριστός διακανονισμός ύψους 11,6 εκατ. δολαρίων για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Bank of America παραδέχθηκε ότι παραβίασε εν γνώσει της τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου (Bank Secrecy Act), καθώς δεν διατηρούσε επαρκές πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, δεν διενεργούσε τους απαιτούμενους ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε λογαριασμούς ξένων ανταποκριτριών τραπεζών και παρέλειπε να υποβάλει τις προβλεπόμενες αναφορές ύποπτων συναλλαγών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης, δηλώνοντας:

«Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου».

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