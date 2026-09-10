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Με διευρυμένο ρόλο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και με ένα νέο πλέγμα εργαλείων για επιχειρήσεις, επενδύσεις, αγροτική δραστηριότητα και στέγαση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έδωσε το δικό της στίγμα στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία της ΕΑΤ στη φετινή ΔΕΘ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέπεσε με την κυβερνητική απόφαση για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως βασικού αναπτυξιακού χρηματοδοτικού μηχανισμού. Από το βήμα της Έκθεσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους.

Το ποσό αυτό, μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων, αναμένεται να κινητοποιήσει συνολική χρηματοδότηση ύψους 5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα νέο κύκλο δανειοδοτήσεων και επενδύσεων για την επιχειρηματικότητα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για εκείνες που δεν διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ή επαρκείς εξασφαλίσεις. Η ΕΑΤ καλείται, επομένως, να λειτουργήσει ως ο κρίσιμος ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς.

Από τη χρηματοδότηση στην επένδυση

Αυτό ακριβώς το ζητούμενο βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης της ΕΑΤ με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας: Νέες ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα», στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΤ, Γιώργος Ζαββός, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ενώ η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, έκανε την εισαγωγική τοποθέτηση.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, παρουσίασε τη σύγχρονη «εργαλειοθήκη» χρηματοδότησης της Τράπεζας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στην παροχή δανείων, αλλά κυρίως στο πώς αυτά μπορούν να μετατραπούν σε παραγωγικές επενδύσεις.

Το ζητούμενο, όπως αναδείχθηκε και στη συζήτηση με τους εκπροσώπους της αγοράς, είναι η μετάβαση «από τη χρηματοδότηση στην επένδυση». Δηλαδή, οι διαθέσιμοι πόροι να μην περιορίζονται στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, αλλά να οδηγούν σε νέες επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η άμεση επαφή της ΕΑΤ με την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας έδωσε παράλληλα τη δυνατότητα να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς, αλλά και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια.

Στο επίκεντρο και η στεγαστική πολιτική

Ιδιαίτερο βάρος στη φετινή παρουσία της ΕΑΤ είχε και το στεγαστικό, καθώς η Τράπεζα συνδιοργάνωσε με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ την εκδήλωση «Ανακαίνιση Κατοικίας: Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021–2027 για την Προσιτή Στέγαση».

Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με έμφαση στην ανακαίνιση κατοικιών και στην αύξηση του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανακοίνωση του νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, η υλοποίηση του οποίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2027.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, το νέο πρόγραμμα διευρύνει τα όρια σε σχέση με το «Σπίτι μου ΙΙ». Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο ηλικιακό όριο από τα 50 στα 55 έτη, το μέγιστο ποσό του δανείου από τις 190.000 στις 230.000 ευρώ, ενώ η εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από τις 250.000 στις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια, με το όριο για κάθε ζευγάρι να διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, έναντι 5.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Η λογική της παρέμβασης είναι διπλή: από τη μία να ενισχυθεί η δυνατότητα απόκτησης κατοικίας από νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο σημερινό κόστος στέγασης και από την άλλη να αυξηθεί η προσφορά αξιοποιήσιμων κατοικιών.

Το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Σημαντικό κομμάτι της παρουσίας της ΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε και ο πρωτογενής τομέας.

Στην εκδήλωση «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Χρηματοδοτώντας το Μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας» παρουσιάστηκε το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, ύψους 365 εκατ. ευρώ, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση του αγροδιατροφικού τομέα στη χρηματοδότηση και να στηριχθούν παραγωγικές επενδύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Το εργαλείο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μοχλός για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών επιχειρήσεων και δημιουργώντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία.

Το μεγάλο στοίχημα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΤ συνδέεται ευθέως και με την επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δανειακό σκέλος του Ταμείου αποτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων και τώρα το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη αναπτυξιακή παρακαταθήκη.

Στο πάνελ «Από την Ανάκαμψη στην Ανάπτυξη: Το Δανειακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ως Μοχλός Ιδιωτικών Επενδύσεων και Οικονομικού Μετασχηματισμού», η Ισμήνη Παπακυρίλλου συμμετείχε στη συζήτηση για το αναπτυξιακό αποτύπωμα των χρηματοδοτικών εργαλείων, τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη συμβολή τους στον οικονομικό μετασχηματισμό.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ΕΑΤ είναι επομένως η συνέχεια: να αξιοποιηθούν οι πόροι που απομένουν, να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και να διευκολυνθεί η πρόσβαση επιχειρήσεων και επενδυτών σε κεφάλαια, έτσι ώστε η χρηματοδότηση να αποκτήσει μεγαλύτερο και πιο μόνιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Με αυτή τη διευρυμένη ατζέντα, η ΕΑΤ συνεχίζει την παρουσία της στην 90ή ΔΕΘ έως το τέλος της Έκθεσης, στο Περίπτερο 13 – Stand 3, στον χώρο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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