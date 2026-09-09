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Η JPMorgan Chase & Co. επεκτείνει στην Ελλάδα τη δραστηριότητά της στον τομέα της παγκόσμιας εταιρικής τραπεζικής (global corporate banking), διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει στη χώρα, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

Επικεφαλής της επέκτασης θα είναι ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα επικεφαλής Global Corporate Banking για την Ελλάδα, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την κάλυψη των μεγάλων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το σημείωμα.

Η JPMorgan διαθέτει ήδη παρουσία στην επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος θα παραμείνει ανώτατος επικεφαλής της τράπεζας για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Η κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική οικονομική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας πίσω της τα χαμηλά της δεκαετούς κρίσης χρέους. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, ενώ η χώρα μειώνει με ταχύ ρυθμό το δημόσιο χρέος της.

Από το 2023, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ νωρίτερα φέτος η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αναβαθμίστηκε από την MSCI Inc. σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

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