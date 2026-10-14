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Την παράταση της θητείας του Πανίκου Νικολάου ως διευθύνοντος συμβούλου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031 αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings και της Τράπεζας Κύπρου. Η απόφαση ελήφθη σήμερα 14 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασής του.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου:

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι, κατά τις αντίστοιχες συνεδριάσεις τους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2026, αποφάσισαν να παρατείνουν τη θητεία του κ. Πανίκου Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031.

Κατά συνέπεια, ο κ. Πανίκος Νικολάου θα υπογράψει τροποποιητική συμφωνία επί του υφιστάμενου συμβολαίου εργοδότησής του, με την οποία επεκτείνει την περίοδο εργοδότησής του μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2031.

Τα Διοικητικά Συμβούλια εκφράζουν την ειλικρινή τους εκτίμηση προς τον κ. Πανίκο Νικολάου για την πολύτιμη συνεισφορά του στο Συγκρότημα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος και του απευθύνουν τις θερμότερες ευχές τους για κάθε επιτυχία στη νέα του θητεία.

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