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Παρά τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι κορυφαίες τράπεζες των ΗΠΑ διεύρυναν εκ νέου την απόστασή τους από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους κατά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ οι 10 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες αύξησαν συνολικά τα κέρδη τους κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ πέτυχαν αύξηση 42%, σύμφωνα με ανάλυση της EY.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥ, οι δέκα μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης βάσει ενεργητικού εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη περίπου 58,7 δισ. ευρώ. Οι δέκα μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ έφτασαν τα 110,6 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο και ταυτόχρονα ρεκόρ για πρώτο εξάμηνο κατά την τελευταία δεκαετία.

«Όλες οι τράπεζες που εξετάσαμε μπορούν να κοιτάξουν πίσω σε ένα εξαιρετικά καλό εξάμηνο», αναφέρει ο εταίρος της EY, Ραλφ Έκερτ. «Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το προβάδισμα των αμερικανικών τραπεζών έχει διευρυνθεί και παραμένει σημαντικό».

Σύμφωνα με τον Έκερτ, ιδιαίτερα οι αμερικανικές τράπεζες μπορούν να αναμένουν ότι θα συνεχίσουν να καταγράφουν υψηλά έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές, δεδομένου ότι οι συνθήκες για τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) παραμένουν ευνοϊκές. Πρόκειται για επίπεδα εσόδων τα οποία οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν. «Κατά συνέπεια, το χάσμα στα έσοδα πιθανότατα θα συνεχίσει να διευρύνεται», εκτίμησε.

Χρειάζεται η Ευρώπη μεγαλύτερες τράπεζες;

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους προκειμένου να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους αμερικανικούς κολοσσούς. Ο εταίρος της EY Γκούντερ Τίλμαν εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην ιδέα ότι οι συγχωνεύσεις αποτελούν από μόνες τους τη λύση.

«Οι συγχωνεύσεις με κάθε κόστος δεν μπορούν να αποτελέσουν την απάντηση της Ευρώπης στην αυξανόμενη πίεση για ενοποίηση», αναφέρει σε σχόλιό του στη γερμανική Handelsblatt.

Όπως εξήγησε, παραμένουν οι διαφορές στη διάρθρωση των εσόδων, καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τόκους, με αντίστοιχες συνέπειες και για την κεφαλαιακή τους διάρθρωση.

JPMorgan: Ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής

Στην κορυφή της κατάταξης των τραπεζών που εξετάστηκαν βρίσκεται για ακόμη μία φορά και με μεγάλη διαφορά η αμερικανική JPMorgan Chase. Κατά το πρώτο εξάμηνο, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα εμφάνισε κέρδη προ φόρων άνω των 42 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 33 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, την καλύτερη επίδοση, σύμφωνα με την ανάλυση της EY, σημείωσε η HSBC, με κέρδη περίπου 17,1 δισ. ευρώ προ φόρων και 13,4 δισ. ευρώ μετά φόρων.

Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά κέρδη της JPMorgan ήταν υπερδιπλάσια εκείνων της ισχυρότερης ευρωπαϊκής τράπεζας.

Για λόγους σύγκρισης, η Deutsche Bank, η μοναδική γερμανική τράπεζα μεταξύ των 20 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, εμφάνισε κέρδη πρώτου εξαμήνου λίγο πάνω από 5,7 δισ. ευρώ προ φόρων. Μετά τους φόρους, περίπου 3,6 δισ. ευρώ παρέμειναν ως καθαρά κέρδη για τους μετόχους του ομίλου που συμμετέχει στον δείκτη DAX.

Μεγαλύτερη κερδοφορία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού

Οι τράπεζες τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ κατάφεραν παράλληλα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες αύξησαν την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) από 10,5% ένα χρόνο νωρίτερα σε 12,3%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν, όμως, η βελτίωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων των αμερικανικών τραπεζών αυξήθηκε από 11,3% σε 15%.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αποτυπώνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια τράπεζα τα κεφάλαιά της για να δημιουργήσει κέρδη.

Παρά λοιπόν τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν καταγράψει οι ευρωπαϊκές τράπεζες, τα στοιχεία της EY δείχνουν ότι η απόσταση από τους αμερικανικούς τραπεζικούς κολοσσούς όχι μόνο παραμένει μεγάλη, αλλά συνεχίζει να διευρύνεται.

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