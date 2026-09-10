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Σε ένα νέο στοίχημα arbitrage στις αγορές χρήματος του ευρώ στρέφονται ολοένα περισσότεροι επενδυτές, καθώς η συρρίκνωση της τραπεζικής ρευστότητας στην Ευρωζώνη δημιουργεί ευκαιρίες για κέρδη από τη διαφορετική πορεία δύο βασικών επιτοκίων αναφοράς.

Το trade βασίζεται στην εκτίμηση ότι δύο σημαντικά επιτόκια του ευρώ θα αυξάνονται με διαφορετική ταχύτητα, διευρύνοντας τη μεταξύ τους απόσταση. Πρόκειται για το Euribor, το οποίο ενσωματώνει τις προσδοκίες για το κόστος δανεισμού, και το Euro Short-Term Rate (ESTR), που αντανακλά τα επιτόκια στις συναλλαγές μίας ημέρας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, όταν η διαθέσιμη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα περιορίζεται, το Euribor τείνει να αυξάνεται ταχύτερα από το ESTR. Η διαφορά μεταξύ των δύο επιτοκίων έχει ήδη αρχίσει να διευρύνεται, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποσύρει σταδιακά την πλεονάζουσα ρευστότητα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η διαδικασία συνδέεται με την ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening), μέσω της οποίας η ΕΚΤ επιτρέπει στα ομόλογα που είχε αγοράσει τα προηγούμενα χρόνια να λήγουν χωρίς να επανεπενδύει τα κεφάλαια.

«Είναι ο πιο καθαρός, εύκολος και ορατός τρόπος για να τοποθετηθεί κάποιος ενόψει ενός πιθανού προβλήματος ρευστότητας», δήλωσε ο Ρόχαν Κάνα, managing director της Barclays. «Είναι κάτι που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείς να το δεις, να το αισθανθείς και να το διαπραγματευτείς».

Μεταξύ των hedge funds που έχουν δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη στρατηγική βρίσκονται, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, η Citadel και η Schonfeld Strategic Advisors. Εκπρόσωποι των δύο εταιρειών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Στα 2,13 τρισ. ευρώ η πλεονάζουσα ρευστότητα

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να τοποθετηθούν υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης της διαφοράς μεταξύ Euribor και ESTR, με τη συγκεκριμένη τάση να είναι ιδιαίτερα εμφανής στα συμβόλαια που λήγουν την επόμενη εβδομάδα.

Η πλεονάζουσα ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης έχει ήδη περιοριστεί σε περίπου 2,13 τρισ. ευρώ, από το ιστορικό υψηλό των 4,75 τρισ. ευρώ το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ. Πρόκειται για μείωση άνω του 55% μέσα σε περίπου τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, έρευνα της ΕΚΤ μεταξύ τραπεζών της Ευρωζώνης τον Ιούλιο έδειξε ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι αυστηρότεροι κανονισμοί είτε περιορίζουν ήδη τη δυνατότητά τους να αντλούν χρηματοδότηση είτε πρόκειται σύντομα να αρχίσουν να λειτουργούν περιοριστικά.

Αυξάνονται οι πιέσεις στη χρηματοδότηση των τραπεζών

Προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση έλλειψη ρευστότητας. Ωστόσο, τα διαθέσιμα αποθέματα αναμένεται να συρρικνωθούν περαιτέρω, αυξάνοντας σταδιακά τις πιέσεις στο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μεγαλύτερη χρήση των μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΚΤ και σε περιορισμό του δανεισμού τους από τις αγορές χρήματος.

Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να ασκήσει καθοδικές πιέσεις στο ESTR, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά του από το Euribor και ενισχύοντας το trade στο οποίο ποντάρουν οι επενδυτές.

Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης (MRO), οι οποίες προσφέρουν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά και μέσω των πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTRO).

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από τις τράπεζες περισσότερο ως λύση έσχατης ανάγκης, καθώς αρκετοί δανειστές αποφεύγουν να τους χρησιμοποιήσουν φοβούμενοι ότι μπορεί να δημιουργηθεί στην αγορά η εντύπωση πως αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

«Οι πράξεις χρηματοδότησης της ΕΚΤ εξακολουθούν να συνοδεύονται από ένα μικρό στίγμα», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Σρέντερ, στρατηγικός αναλυτής της ING. «Συνολικά, οι τράπεζες φαίνεται ότι εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς».

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