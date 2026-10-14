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Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, εκτιμά ότι η UniCredit αναμένεται να λάβει πολύ σύντομα την κρίσιμη έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

«Αυτό που περιμένουμε όλοι αυτή τη στιγμή είναι οι εγκρίσεις από τις διάφορες ρυθμιστικές αρχές», δήλωσε η Ορλόπ σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

Όπως ανέφερε, οι σχετικές εγκρίσεις αναμένονται είτε μέσα στο τρέχον έτος είτε το αργότερο στις αρχές του 2027. Ειδικά για την έγκριση από την ΕΚΤ, η ίδια εκτίμησε ότι μπορεί να δοθεί «τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες».

Η UniCredit πλησιάζει στον έλεγχο της Commerzbank

Η UniCredit αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank τους επόμενους μήνες, έχοντας εξασφαλίσει ποσοστό λίγο κάτω από το 50%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας, Αντρέα Ορσέλ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει την Ορλόπ, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να αποκρούσει την προσφορά της UniCredit.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η μετοχή της Commerzbank έχει υπερδιπλασιάσει την αξία της, καθώς η Ορλόπ ενίσχυσε την κερδοφορία της τράπεζας και αύξησε τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν ήδη συζητήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη αλλαγή ελέγχου, οι στρατηγικές τους προσεγγίσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

Διαφορετική στρατηγική για τη γερμανική τράπεζα

Η UniCredit σχεδιάζει να περιορίσει τη διεθνή δραστηριότητα της Commerzbank, ενώ η Ορλόπ έχει υποστηρίξει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των πελατών της γερμανικής τράπεζας.

Ο Ορσέλ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ενδέχεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση της Ορλόπ μόλις η UniCredit αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank.

Ερωτηθείσα για το μέλλον της στη γερμανική τράπεζα, η Ορλόπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο ρόλος της μετά την αλλαγή ελέγχου, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι το συμβόλαιό της ισχύει έως το 2029.

«Έχω επίσης πει ξεκάθαρα τις τελευταίες εβδομάδες ότι χρειάζομαι την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του εποπτικού συμβουλίου και ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στη στρατηγική της Commerzbank», ανέφερε. «Όσο τα έχουμε αυτά, θα είμαι εδώ».

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