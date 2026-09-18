Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Θάνος Πλεύρης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «σπέκουλα», μετά τις αιχμές της Χαριλάου Τρικούπη για τη γνωριμία του με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο το 2012.

«Το ΠΑΣΟΚ εδώ πάει να κάνει μια σπέκουλα», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θέτοντας ευθέως το ερώτημα: «Τελικά τι μου προσάπτει;», μιλώντας στο meganews radio

Ο Θάνος Πλεύρης επέμεινε ότι ο ίδιος είχε αποκαλύψει εξαρχής το βασικό στοιχείο: ότι γνώριζε προσωπικά τον γιατρό, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη επικοινώνησε μαζί του για να μάθει τι είχε συμβεί.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο», ανέφερε.

«Το σωματείο δεν λειτούργησε»

Απαντώντας ειδικά στην αναφορά του ΠΑΣΟΚ για το 2012, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμη πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση.

«Το σωματείο τελικά δεν λειτούργησε. Έχει κάποια δράση το σωματείο;», είπε και πρόσθεσε: «Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ κατέστη ανενεργό».

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό»

Ο Θάνος Πλεύρης διαχώρισε τη συμμετοχή τους στο ίδιο σωματείο από τη μετέπειτα σχέση γιατρού – ασθενούς.

«Από το 2016 τον γνωρίζω ως γιατρό. Έχει υπάρξει γιατρός μου», είπε, προσθέτοντας: «Από το 2012 έως το 2016 τι σχέση έχει με το 2026;».

Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί θα είχε λόγο να αποκρύψει κάτι, από τη στιγμή που ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για τη γνωριμία τους και για το τηλεφώνημα που έκανε μετά το περιστατικό.

Η αντεπίθεση για τις θεραπείες και τον ΕΟΦ

Ο κ. Πλεύρης απάντησε και στο ερώτημα του ΠΑΣΟΚ εάν γνώριζε για τις θεραπείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Όπως είπε, στον ίδιο ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν πρότεινε ποτέ αντίστοιχη θεραπεία. «Εμένα ό,τι συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Ούτε μου πρότεινε ποτέ τέτοια θεραπεία. Σε άλλους μπορεί να πρότεινε», ανέφερε.

Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά του προς το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το συνέδριο στο οποίο είχε παρουσιαστεί η επίμαχη θεραπευτική προσέγγιση.

«Το ΠΑΣΟΚ τελειώνει και κάνει μια ερώτηση: ήξερες για τις θεραπείες; Και απαντώ ευθέως», είπε.

Και πρόσθεσε, αναφερόμενος στον ομότιμο καθηγητή Γιάννη Τούντα: «Ποιος ήταν ο καθηγητής του συνεδρίου; Ο κ. Τούντας. Δεν ήταν, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου; Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ;».

Ο Θάνος Πλεύρης επανέλαβε τέλος ότι το τηλεφώνημά του στον Ηλία Θεοδωρόπουλο έγινε σε χρονικό σημείο κατά το οποίο, όπως είπε, «δεν του είχαν προσάψει την οποιαδήποτε κατηγορία».

Διαβάστε ακόμη

Profile: «Απόβαση» σε νέες αγορές – Το deal που «εκκρεμεί» και το event στο Μαϊάμι

Ενέργεια: Το καλοκαίρι αποκάλυψε τα κενά στο ηλεκτρικό σύστημα – Δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη

Bloomberg για ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την επιστροφή στον Stoxx Europe 600 – Εισροές δισ. και αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές (γραφήματα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ