Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτηση της κυρίας Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές με την υποψηφιότητα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ να μη συγκεντρώνει την απαραίτητη πλειοψηφία καθώς υπερψήφισαν 119 έναντι 169 βουλευτών που ψήφισαν «παρών».

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων την κ. Ακρίτα υποστήριξαν οι ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση ενώ ΝΔ και Νίκη ψήφισαν «παρών».

Διαβάστε ακόμη

Μισθοί: Η μεγάλη «ψαλίδα» με το κόστος ζωής – Γιατί οι νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό (vid)

Χαλκός: Ο νέος «χρυσός» στην παγκόσμια οικονομία – Η μάχη για τον έλεγχο της προσφοράς

Saint Laurent: Οι «χρυσές» μπίζνες σε Μύκονο και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ