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Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που επιχειρεί να βάλει τάξη και στο ζήτημα των ψυχολόγων. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Σύσταση και Οργάνωση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων” – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας – Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής – Ρυθμίσεις για την Άσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει:

α) Η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων» και η ρύθμιση της οργάνωσης, της διοίκησης, της λειτουργίας και κάθε άλλου ζητήματος που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του,

β) ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ψυχολόγων και

γ) η θέσπιση ενός σύγχρονου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας Ψυχολόγων, ο οποίος καλύπτει ζητήματα επαγγελματικής προβολής και χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με εγγυήσεις προστασίας των ληπτών των υπηρεσιών.

Επίσης στη 2η ενότητα περιλαμβάνει:

α) Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας,

β) η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής και

γ) ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους και η ρύθμιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Το τρίτο μέρος αφορά ρυθμίσεις του νοσηλευτικού επαγγέλματος, όπως :

α) Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση της ρύθμισης του αδικήματος της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος,

β) η διεύρυνση του θεσμού και του έργου του κλινικού εκπαιδευτή,

γ) ο ορισμός του εφημερεύοντος νοσηλευτή και

δ) η εισαγωγή διακριτών ειδικοτήτων για τους νοσηλευτές και τους βοηθούς νοσηλευτών που υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επίσης το σχέδιο νόμου ρυθμίζει ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026.

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