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Με σαφές μήνυμα ότι ο διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας μπορεί να συνεχιστεί μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ομιλία του, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σκοπός του πρωθυπουργού να δώσει έμφαση στην ασφάλεια, την ενέργεια, τις εξελίξεις σε Γάζα, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην ανάγκη διεθνούς ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η αυτορρύθμιση των εταιρειών δεν αρκεί.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

«Το Δίκαιο της Θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να εφαρμοστεί παντού», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οδών. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

«Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Εμείς δεν είμαστε κράτος ταραξίας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον πόλεμο Ισραήλ-Παλαιστίνης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «στο μέλλον οι Παλαιστίνιοι πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γάζας», ενώ τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν με ασφάλεια.

Για τη Συρία, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ μιας σταθεροποιημένης Συρίας χωρίς βία σε βάρος των Ελληνορθόδοξων χριστιανών. Η αναφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για προστασία των θρησκευτικών κοινοτήτων και διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Για τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση της ηρεμίας και τη συνέχιση της συνεννόησης. «Κάνουμε το παν για τη διατήρηση της ηρεμίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχει κατανόηση με την Άγκυρα με γνώμονα την καλή γειτονία. Επίσης, τόνισε τη θέση της Αθήνας – ότι η μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα, χαρακτήρισε το casus belli που έχει διακηρύξει η Τουρκία ως «εστία έντασης», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να συνάδει με τις αρχές καλής γειτονίας και τον ουσιαστικό διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, εντάσσοντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας.

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτό το σημείο υπογράμμισε τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αλλά και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη έκανε ο κ. Μητσοτάκης, συνδέοντας τη ραγδαία ανάπτυξή της με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Με αφορμή ένα τραγούδι που άκουγε όταν ήταν νέος, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της AI στις σύγχρονες εξελίξεις, αλλά υπογράμμισε ότι η τεχνολογία αυτή πρέπει να παραμένει υπό τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου. Ο κ. Μητσοτάκης συνέκρινε τη σημασία της διασφάλισης ελέγχου της Τεχνητής Νοημοσύνης με την ανάγκη που υπήρξε ιστορικά για τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας, επισημαίνοντας την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και υπεύθυνης διαχείρισης μιας τεχνολογίας που αλλάζει τον κόσμο.

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